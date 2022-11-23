Thời điểm tuyệt đối không được ăn thịt bò nếu không muốn gan hoạt động quá tải, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường!

Kiến thức hay 23/11/2022 15:39

Thịt bò rất tốt cho sức khỏe nhưng ăn không đúng thời điểm bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Lợi ích sức khỏe của thịt bò

Thịt bò là một thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều các vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe.

Thịt bò giàu axit amoniac có tác dụng làm tăng cơ bắp và tăng cường sức khỏe.

Thời điểm tuyệt đối không được ăn thịt bò nếu không muốn gan hoạt động quá tải, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm bạn không nên ăn thịt bò

Thạc sĩ, bác sĩ Dzoãn Thị Tường Vi (nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) khuyến cáo bạn không nên ăn thịt bò vào buổi tối. Nhiều người cho rằng thịt bò không béo nên thường ăn vào bữa tối để kiểm soát cân nặng. Đây là sai lầm nhiều người mắc phải, bởi lượng sắt dồi dào có trong thịt bò sẽ đi vào cơ thể và “ép” gan hoạt động nhiều, trong khi gan lúc này đang có nhu cầu nghỉ ngơi. Điều này sẽ gây nhiễu đồng hồ sinh học của gan dẫn đến hậu quả lượng đường trong máu tăng bất thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, cơ thể sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đái tháo đường và nhiều loại bệnh mạn tính khác.

Ngoài thịt bò ra, các thực phẩm giàu sắt khác như rau lá xanh đậm, các loại đỗ, và các loại trái cây sấy khô như mơ khô và nho khô cũng không nên ăn vào buổi tối.

Ngoài ra, theo khuyến cáo của PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đối với những người có sức khỏe bình thường có thể ăn theo nhu cầu, chế biến tùy thuộc vào khẩu vị (luộc, xào, hấp, sốt vang….). Tuy vậy, mọi người tuyệt đối không nên ăn thịt bò sống hay tái vì có thể lây nhiễm bệnh. Bởi quy trình chăn nuôi và giết mổ gia súc, vận chuyển và bảo quản thịt ở nhiều nơi chưa đảm bảo vệ sinh. Ăn thịt bò tái hoặc sống có thể mắc bệnh sán lá gan: Loại sán này thường ký sinh ở gan và đường mật của những động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê…

Thời điểm tuyệt đối không được ăn thịt bò nếu không muốn gan hoạt động quá tải, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai không nên ăn?

Tuy nhiều chất bổ dưỡng, nhưng thịt bò lại rất nguy hiểm cho sức khỏe của một số người.

- Người bị bệnh mỡ máu không nên ăn thịt bò vì hàm lượng chất đạm cao hơn các loại thịt khác.

- Người cao huyết áp ăn thịt bò sẽ rất hại cho sức khỏe, bởi trong thịt bò chứa một lượng lớn chất béo bão hòa.

- Người bị u xơ cổ tử cung cũng không nên ăn thịt bò vì có những kích thích tố như estrogen có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khối u.

- Người bị thủy đậu càng không nên ăn thịt bò, bởi trong danh sách các thực phẩm kiêng khi lên thủy đâu ngoài hải sản, thịt gà, thịt vịt có cả tên thịt bò.

Thời điểm tuyệt đối không được ăn thịt bò nếu không muốn gan hoạt động quá tải, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Người bị viêm khớp càng không nên ăn thịt bò, bởi khi cơ thể tiêu hóa lượng thịt bò đã ăn sẽ sản xuất ra rất nhiều axit – và các axit cần khoáng chất canxi để trung hòa. Nếu cơ thể không được bổ sung lượng canxi cần thiết nó sẽ tự rút canxi từ hệ xương để làm tròn nhiệm vụ. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ xương, và sẽ sinh thêm chứng loãng xương.

- Người bị sỏi thận ngoài hạn chế ăn thịt gia cầm, cá cũng cần hạn chế thịt bò. Bởi thịt bò rất giàu protein khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng hình thành các loại sỏi.

Thời điểm tuyệt đối không được ăn thịt bò nếu không muốn gan hoạt động quá tải, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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