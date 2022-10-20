4 sai lầm khi uống nước chanh tưởng tốt hóa ra lại gây hại cho sức khỏe

Dinh dưỡng 20/10/2022 06:47

Việc mắc những sai lầm này khi uống nước chanh vô cùng phổ biến, tuy nhiên điều này sẽ khiến cho cơ thể bạn mắc một số bệnh về dạ dày đấy.

Bỏ vỏ chanh

Nhiều người khi pha nước chanh chỉ lấy phần nước cốt và vứt bỏ phần vỏ vì cho rằng phần vỏ không sạch hơn nữa lại gây đắng. Nhưng cách làm này là sai lầm, vì vỏ chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn cùi chanh, nếu bạn bỏ hết vỏ khi dùng chanh sẽ lãng phí rất nhiều chất dinh dưỡng. Và vỏ chanh còn có tác dụng giảm cân.

Thay vì bỏ vỏ, hãy thái lát vài miếng chanh cả vỏ cho vào cốc nước chanh của bạn hoặc dùng máy sinh tố để nghiền quả chanh để cả vỏ khi pha chế.

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Ảnh minh họa: Internet

Uống nước chanh giải rượu

Hầu hết mọi người đều lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn mà không biết loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày.

Thêm nữa, các “ma men” thường rất dễ ngủ trong lúc say, nếu cho uống nước chanh gây nôn trong lúc ngủ có thể khiến dịch nôn, thức ăn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu không được sơ, cấp cứu kịp thời. Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho người say uống các đồ uống có đường, mật ong, muối, nước canh, sữa...

Uống nước chanh để giảm cân

Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng là phương pháp giảm cân được ưa chuộng. Nhưng phương pháp này sẽ là thảm họa cho dạ dày nếu bạn uống nước chanh lạnh, hoặc uống khi đói. Nếu muốn dùng nước chanh để giảm cân, bạn cần pha chanh với nước ấm, thêm vài giọt mật ong nếu dạ dày bạn nhạy cảm.

Uống chanh với nước ấm mới giúp rửa sạch hệ thống, hỗ trợ tiêu hóa, chống lại cơn thèm ăn, thúc đẩy giảm cân và tạo ra chất kiềm môi trường hình thành để cân bằng độ pH của cơ thể.

4 sai lầm khi uống nước chanh tưởng tốt hóa ra lại gây hại cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng quá nhiều đường

Nhiều người khi pha nước chanh thường cho thật nhiều đường để giảm bớt vị chua. Tuy nhiên, uống nước chanh pha quá nhiều đường có thể khiến đường trong máu tăng vọt.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutritions cho biết, thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường như nước chanh pha thêm đường cũng như nhiều loại thực phẩm giàu carbs khác có thể gây ra tình trạng kháng insulin.

Ngoài ra, tiêu thụ một lượng lớn đường không chỉ gây ra tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2 mà còn gây ra bệnh béo phì và bệnh tim.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe sai lầm khi uống nước chanh

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