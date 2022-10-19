Vitamin B6 có tác dụng gì? Vitamin B6 có trong thực phẩm nào?

Vitamin B6 hay còn gọi là pyridoxine, là một trong tám vitamin tan trong nước. Vitamin B6 cần thiết để tạo ra các axit amin và đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành hemoglobin, các chất dẫn truyền thần kinh cũng như điều chỉnh lượng đường trong máu. Đây là loại vitamin thiết yếu, giúp cơ thể duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và ngăn ngừa được nhiều vấn đề về sức khỏe khác như:

Vitamin B6 có thực sự quan trọng đối với sức khỏe ? Các thực phẩm nào giàu vitamin B6 ? Mọi câu trả lời chi tiết và chính xác nhất sẽ được chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm: vitamin B6 giữ vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng vì nó cần thiết để tạo ra chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến việc điều chỉnh cảm xúc - như dopamine, serotonin và axit gamma-aminobutyric (GABA), từ đó hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

- Hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu: Vitamin B6 có mặt trong quá trình sản xuất hemoglobin - đây là một loại protein cung cấp oxy đến các tế bào cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mối liên quan giữa nồng độ vitamin B6 thấp với bệnh thiếu máu, nhất là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và mang thai.

- Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt: Việc bổ sung vitamin B6 liều cao sẽ cải thiện được tình trạng lo lắng và những dấu hiệu khác liên quan đến chứng tiền kinh nguyệt.

- Hỗ trợ giảm tình trạng ốm nghén ở phụ nữ đang mang thai: Bổ sung khoảng 30 - 75mg vitamin B6 mỗi ngày được xem là phương pháp điều trị hữu hiệu cho chứng buồn nôn ở những người mang thai.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Vitamin B6 có thể làm giảm homocysteine ​​tăng cao và góp phần thu hẹp động mạch, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Chế độ ăn uống đầy đủ vitamin B6 có tác động tích cực đến việc ngăn ngừa bệnh ung thư (như ung thư đại trực tràng và ung thư vú) cũng như làm giảm các bệnh mãn tính khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, vitamin B6 còn có công dụng tăng cường sức khỏe cho mắt và hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp hiệu quả,...

Có thể nói, vitamin B6 là một loại vitamin thiết yếu vô cùng cần thiết cho sức khỏe của chúng ta, đồng thời, lượng vitamin B6 được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 1,3 miligam. Nhưng có một vấn đề là, cơ thể không thể sản xuất vitamin B6, vì vậy bạn phải bổ sung từ thực phẩm hàng ngày hoặc thực phẩm chức năng. Vậy những thực phầm nào có thể hỗ trợ hàm lượng vitamin B6 cần thiết mỗi ngày cho cơ thể chúng ta? Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm giàu vitamin B6 mà bạn có thể tham khảo và bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Các thực phẩm giàu vitamin B6

1. Sữa động vật

Một ly sữa động vật mỗi ngày giúp cung cấp 5% giá trị vitamin B6 cần thiết!

Một ly sữa bò hoặc dê cung cấp 5% lượng vitamin B6 được khuyến cáo nên đưa vào cơ thể mỗi ngày. Đồng thời, sữa cũng chứa lượng vitamin B12 và canxi rất cao, rất tốt cho sức khoẻ của bạn.

2. Các loại thịt

Bạn chỉ cần bổ sung các loại thịt khoảng 2 lần/tuần để cung cấp đầy đủ vitamin B6!

Thịt gia cầm như gà tây cũng cung cấp một lượng lớn vitamin B6, thịt bò cũng chứa hàm lượng cao vitamin B6, đi kèm nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, bạn nên bổ sung thịt vào thực đơn từ một hoặc hai lần trong một tuần để cung cấp được lượng vitamin B6 cần thiết nhé!

3. Cá hồi

Cá hồi là một trong những nguồn cung vitamin B6 nhiều nhất!

Cá hồi là một trong những loại cá có chứa vitamin B6 nhiều nhất, hữu ích để duy trì sức khoẻ của các tuyến thượng thận. Các tuyến thượng thận tạo ra các hoóc môn quan trọng, bao gồm cortisol, adrenalin, và aldosterone. Những hormone này giúp điều chỉnh và kiểm soát huyết áp hiệu quả.

4. Trứng

Trứng cũng là thực phẩm thiết yếu giúp cung cấp vitamin B6 cho cơ thể!

Hai quả trứng cung cấp 10% giá trị vitamin B6 hàng ngày được đề nghị. Ngoài ra, ăn trứng còn giúp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và protein. Bạn có thể ăn trứng vào bữa sáng, trưa hoặc tối và chế biến theo bất cứ cách nào bạn muốn.

5. Gan gà

Gan gà thơm ngon và giàu vitamin B6!

Gan gà là thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng và chứa một lượng lớn protein, folate, vitamin A, vitamin B6 và vitamin B12. Bên cạnh đó, Vitamin B6 còn giúp cơ thể bạn phân rã protein và sử dụng nó hiệu quả hơn.

6. Cà rốt

Cà rốt chứa hàm lượng vitamin B6 cần thiết cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể!

Cà rốt cung cấp vitamin B6, chất xơ và một lượng vitamin A cao. Bạn có thể tăng khẩu phần vitamin B6 hàng ngày bằng cách ăn cà rốt tươi hoặc nấu chín đều được.

7. Rau mâm xôi

Rau mâm xôi chứa nhiều loại vitamin, trong đó có hàm lượng vitamin B6 cao!

Rau mâm xôi có chứa vitamin B6 giúp tạo ra các kháng thể ngăn ngừa sự nhiễm trùng và bệnh tật. Loại rau lá xanh này cũng có nhiều vitamin khác như vitamin A và C. Rau mâm xôi cũng chứa chất sắt cần thiết cho sự hình thành các tế bào máu mới.

8. Khoai lang

Một củ khoai lang giúp cung cấp 15% giá trị vitamin B6 mà cơ thể cần hàng ngày!

Khoai lang là một loại thực phẩm bổ dưỡng. Một củ khoai lang cỡ trung bình cung cấp 15 phần trăm giá trị vitamin B6 hàng ngày. Nó cũng chứa rất nhiều chất xơ, vitamin A và magiê. Vitamin B6 giúp cơ thể điều chỉnh glycogen được lưu giữ như năng lượng trong cơ thể.

9. Hạt đậu xanh

Hạt đậu xanh vừa chứa nhiều chất xơ, vừa chứa nhiều vitamin B6!

Hạt đậu xanh chứa nhiều vitamin A và C và nhiều chất xơ. Chúng cũng chứa nhiều vitamin B6. Bạn có thể ăn luộc hoặc nấu chín. Việc bổ sung hạt đậu xanh nói riêng và các loại hạt đậu nói chung, đều là phương pháp hữu ích giúp duy trì lượng vitamin B6 cần thiết cho cơ thể.

10. Chuối

Chuối cũng là loại trái cây thơm ngon, chứa nhiều vitamin B6!

Chuối chứa nhiều vitamin B6 giúp sản sinh serotonin, các chất có chức năng thần kinh và truyền tín hiệu trong não của bạn. Trong 100 gram chuối cung cấp 0,30mg vitamin B6.

11. Các loại hạt

Các loại hạt là lựa chọn tuyệt hảo giúp bổ sung vitamin B6!

Các loại hạt như hạt vừng và hạt hướng dương có hàm lượng vitamin B6 cao. Một nhúm hạt hướng dương có chứa 1,1mg vitamin B6 và thêm chúng vào salad còn làm tăng lượng vitamin B6 hơn nữa. Ngoài ra, hạt điều, hồ trăn và đậu phộng cũng là nguồn giàu vitamin B6 mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

12. Bơ

Bơ là siêu thực phẩm với nhiều dưỡng chất bổ ích, trong đó có chứa vitamin B6!

Bơ giàu vitamin B6 và vitamin C, khiến nó trở thành một trong những thực phẩm bổ dưỡng. Ngoài ra, bơ cũng chứa nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh.

Trên đây là tất tần tật mọi lợi ích về vitamin B6 cũng như danh sách các thực phẩm chứa nhiều vitamin B6 mà bạn cần bổ sung vào thực đơn mỗi ngày, để cung cấp đủ lượng vitamin B6 cần thiết cho cơ thể. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được cho mình một thực đơn thơm ngon mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng và lượng vitamin B6 thiết yếu cho cơ thể nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh, đẹp xinh!