4 loại rau có sẵn trong bếp giúp làn da chị em tuổi 30 sản sinh collagen như khi còn đôi mươi

Chọn thực phẩm 19/10/2022 13:33

Đây là 4 loại rau hỗ trợ chị em tuổi 30 khắc phục tình trạng collagen sản sinh chậm.

Collagen là một loại "thần dược" làm đẹp phổ biến mà chúng ta cần cho một làn da tràn đầy sức sống và "không tuổi tác".

Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể. Nó có trong da, cơ, xương và các mô liên kết, đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe khớp, duy trì làn da dẻo dai và độ đàn hồi. Khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta sản xuất ít collagen hơn.

Nếu như bạn chưa biết thì collagen thực tế là một loại protein không chỉ hỗ trợ sức mạnh mà còn góp phần tạo nên độ đàn hồi của da. Nó cũng vô cùng quan trọng đối với các mạch máu, đường ruột, dây chằng, gân, sụn và khớp của chúng ta.

Theo tuổi tác, quá trình sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể sẽ chậm lại. Điều đó tạo ra các nếp nhăn, rụng tóc, sự chảy xệ da và cả đau xương khớp. Ngoài tuổi tác thì các yếu tố khác cũng có liên quan đến sự suy giảm collagen đó là nghiện thuốc lá, uống rượu quá nhiều, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt.

4 loại rau có sẵn trong bếp giúp làn da chị em tuổi 30 sản sinh collagen như khi còn đôi mươi - Ảnh 1

Theo tuổi tác, quá trình sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể sẽ chậm lại. Điều đó tạo ra các nếp nhăn, rụng tóc, sự chảy xệ da và cả đau xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

1. Bông cải xanh

4 loại rau có sẵn trong bếp giúp làn da chị em tuổi 30 sản sinh collagen như khi còn đôi mươi - Ảnh 2

Bông cải xanh giàu vitamin C, vitamin K, các chất chống ôxy hóa, chất xơ, folate, lutein, canxi... nên có khả năng chống viêm, phòng ngừa lão hóa, kích thích sản xuất collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh giàu vitamin C, vitamin K, các chất chống ôxy hóa, chất xơ, folate, lutein, canxi... nên có khả năng chống viêm, phòng ngừa lão hóa, kích thích sản xuất collagen. Do đó, chị em nên dùng nhiều loại thực phẩm này để làm mịn và tăng độ đàn hồi cho da.

 2. Ớt chuông

Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng kích thích sản xuất collagen mà ớt chuông còn chứa nhiều carotenoids – một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Carotenoids là các sắc tố hữu cơ có trong thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo màu của ớt chuông, có đặc tính chống viêm, bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

3. Rau chân vịt

4 loại rau có sẵn trong bếp giúp làn da chị em tuổi 30 sản sinh collagen như khi còn đôi mươi - Ảnh 3

Rau chân vịt có chứa nhiều Vitamin C và hàm lượng chất diệp lục cao hơn hẳn các loại rau khác giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt hay còn được biết đến với tên gọi “rau bina” là một loại rau giàu dưỡng chất với lượng calo thấp. Rau chân vịt có chứa nhiều Vitamin C và hàm lượng chất diệp lục cao hơn hẳn các loại rau khác giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen của cơ thể.

Bên cạnh đó, rau chân vịt cũng chứa nhiều chất chống oxi hóa nên còn có tác dụng phòng ngừa được một số bệnh ung thư. 

 

4. Củ cải trắng

Củ cải trắng rất giàu lignin, vitamin A, kẽm và các nguyên tố khoáng chất khác nhau. Đây đều là những chất có thể cải thiện khả năng đại tiện của cơ thể và giúp chúng ta ngăn ngừa tình trạng táo bón xảy ra.

Ngoài ra, củ cải trắng đã được chứng minh là có khả năng làm giảm cholesterol trong cơ thể. Đồng thời theo nhiều nghiên cứu, lượng nitrat cao trong củ cải có thể làm tăng lượng máu đến não. Nhờ vậy nó có khả năng cải thiện chức năng tâm thần, tăng cường sức khỏe não bộ, thậm chí bảo vệ tế bào não trong nhiều năm.

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