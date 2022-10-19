Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản

Đây là món ăn cực dễ làm mà bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể ăn món này như một món ăn vặt hàng ngày đấy. Khoai lang rất giàu chất xơ, rất phù hợp để ăn như một món ăn nhẹ bổ dưỡng.

Có một món ăn trong thực đơn không thể bỏ qua trong những ngày này. Nguyên liệu làm món này cực kỳ dễ kiếm đó chính là khoai lang.

Chỉ cần sử dụng các loại nguyên liệu dễ kiếm là những củ khoai lang cứng cáp và bột bột chiên giòn là bạn có thể làm món bánh khoai lang chiên giòn cực ngon.

Khoai lang rất hợp để ăn với cơm. Và người ta nói rằng chất xơ trong khoai lang giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng lên.

Vì vậy, khi ăn khoai lang với cơm không những ngon mà còn có nhiều tác dụng khác. Bánh khoai lang chiên vừa giòn ngọt. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

5 củ khoai lang (sau khi cắt lát thì còn khoảng 600g)

40-140g bột chiên giòn

170-190g nước

Dầu ăn

Đầu tiên, bạn hãy rửa khoai lang cho thật sạch. Chúng ta sẽ dùng cả vỏ nữa nên lớp vỏ cũng phải được rửa thật sạch. Bạn hãy dùng bàn chải để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt vỏ. Sau đó, lau lại cho sạch sẽ.

Bạn cũng có thể loại bỏ lớp vỏ nếu không thích, nhưng việc gọt lớp vỏ rất là rườm rà và phiền phức. Bên cạnh đó thì lớp vỏ có màu rất đẹp nên mọi người thường có xu hướng dùng luôn mà không cần gọt.

Cắt khoai lang thành một độ dày đều nhau. Nếu dày quá sẽ không ngon và không chín được nên các bạn lưu ý nhé.

Nên nó thành từng lát dày 1-1,5cm.

Cho 20g bột chiên giòn và 300g khoai lang vào một chiếc túi và lắc đều lên.

Lúc này, bạn phải cho đầy không khí vào trong bao ni lông để tạo ra không gian trống và lắc đều lên.

Làm như vậy để tạo chỗ trống cho khoai được phủ đều bột mà không bị vón cục.

Chỉ cần phủ đều một lớp bột mỏng như hình trên là được.

Tiếp tục cho 140g bột chiên giòn vào tô, sau đó đổ 170g nước lạnh vào và trộn đều. Bạn hãy trộn thật kỹ để tránh vón cục nhé.

Bạn hãy vừa trộn vừa kiểm tra kết cấu của bột, nếu thấy thiếu thì cho thêm nước vào. Bột vừa trộn phải có độ đặc và hơi chảy.

Tuy nhiên, nó không được quá lỏng, để khi bạn nhúng khoai lang vào thì phần bột mới có thể dính vào miếng khoai.

Phần bột phải là có độ sệt nhẹ và dính vào khoai lang như hình trên.

Cho dầu vào chảo đun sôi dầu.

Trước khi cho khoai lang vào, hãy thả một ít bột xuống và sau 3 giây nếu bạn thấy nó sủi bọt và bột nổi lên thì nhiệt độ dầu đã vừa phải.

Bỏ từng lát khoai lang đã tráng qua bột vào chảo dầu. Dầu nóng lắm, hãy cẩn thận bỏng nhé.

Lật qua lật lại và chiên cho đến khi vàng giòn.

Vậy là món bánh khoai lang chiên giòn đã hoàn thành.

Khoai lang mềm được bao bọc bởi lớp bột bên ngoài giòn rụm, tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Dù không nêm gia vị riêng nhưng bột chiên giòn đã có một ít vị mặn ăn với khoai lang ngọt sẽ rất hợp.

Chúc các bạn ăn ngon miệng với món khoai lang chiên giòn nhé.

Theo Naver