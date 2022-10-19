Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản

Món ngon mỗi ngày 19/10/2022 05:52

Thực đơn hôm nay chính là món bánh khoai lang chiên!

Có một món ăn trong thực đơn không thể bỏ qua trong những ngày này. Nguyên liệu làm món này cực kỳ dễ kiếm đó chính là khoai lang.

Đây là món ăn cực dễ làm mà bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể ăn món này như một món ăn vặt hàng ngày đấy. Khoai lang rất giàu chất xơ, rất phù hợp để ăn như một món ăn nhẹ bổ dưỡng.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 1

Chỉ cần sử dụng các loại nguyên liệu dễ kiếm là những củ khoai lang cứng cáp và bột bột chiên giòn là bạn có thể làm món bánh khoai lang chiên giòn cực ngon.

Khoai lang rất hợp để ăn với cơm. Và người ta nói rằng chất xơ trong khoai lang giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng lên.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 2

Vì vậy, khi ăn khoai lang với cơm không những ngon mà còn có nhiều tác dụng khác. Bánh khoai lang chiên vừa giòn ngọt. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm món ăn này nhé!

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 3

Nguyên liệu cần chuẩn bị

5 củ khoai lang (sau khi cắt lát thì còn khoảng 600g)

40-140g bột chiên giòn

170-190g nước

Dầu ăn

Đầu tiên, bạn hãy rửa khoai lang cho thật sạch. Chúng ta sẽ dùng cả vỏ nữa nên lớp vỏ cũng phải được rửa thật sạch. Bạn hãy dùng bàn chải để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt vỏ. Sau đó, lau lại cho sạch sẽ.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 4

Bạn cũng có thể loại bỏ lớp vỏ nếu không thích, nhưng việc gọt lớp vỏ rất là rườm rà và phiền phức. Bên cạnh đó thì lớp vỏ có màu rất đẹp nên mọi người thường có xu hướng dùng luôn mà không cần gọt.

Cắt khoai lang thành một độ dày đều nhau. Nếu dày quá sẽ không ngon và không chín được nên các bạn lưu ý nhé.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 5

Nên nó thành từng lát dày 1-1,5cm.

Cho 20g bột chiên giòn và 300g khoai lang vào một chiếc túi và lắc đều lên.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 6

Lúc này, bạn phải cho đầy không khí vào trong bao ni lông để tạo ra không gian trống và lắc đều lên. 

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 7

Làm như vậy để tạo chỗ trống cho khoai được phủ đều bột mà không bị vón cục.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 8

Chỉ cần phủ đều một lớp bột mỏng như hình trên là được.

Tiếp tục cho 140g bột chiên giòn vào tô, sau đó đổ 170g nước lạnh vào và trộn đều. Bạn hãy trộn thật kỹ để tránh vón cục nhé.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 9

Bạn hãy vừa trộn vừa kiểm tra kết cấu của bột, nếu thấy thiếu thì cho thêm nước vào. Bột vừa trộn phải có độ đặc và hơi chảy. 

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 10

Tuy nhiên, nó không được quá lỏng, để khi bạn nhúng khoai lang vào thì phần bột mới có thể dính vào miếng khoai.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 11

Phần bột phải là có độ sệt nhẹ và dính vào khoai lang như hình trên.

Cho dầu vào chảo đun sôi dầu.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 12

Trước khi cho khoai lang vào, hãy thả một ít bột xuống và sau 3 giây nếu bạn thấy nó sủi bọt và bột nổi lên thì nhiệt độ dầu đã vừa phải.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 13

Bỏ từng lát khoai lang đã tráng qua bột vào chảo dầu. Dầu nóng lắm, hãy cẩn thận bỏng nhé.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 14

Lật qua lật lại và chiên cho đến khi vàng giòn. 

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 15

Vậy là món bánh khoai lang chiên giòn đã hoàn thành.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 16

Khoai lang mềm được bao bọc bởi lớp bột bên ngoài giòn rụm, tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Công thức làm bánh khoai lang chiên thơm ngon - giòn giụm lại cực đơn giản - Ảnh 17

Dù không nêm gia vị riêng nhưng bột chiên giòn đã có một ít vị mặn ăn với khoai lang ngọt sẽ rất hợp.

Chúc các bạn ăn ngon miệng với món khoai lang chiên giòn nhé.

Theo Naver

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