Mồi "bén" cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ

Món ngon mỗi ngày 09/10/2022 05:00

Công thức món ăn làm mồi nhắm cực đỉnh và cực dễ làm.

Kết cấu và hương vị của bơ rất hợp với thịt muối xông khói.

Bọc thịt xông khói bên ngoài rồi cuộn bơ với bên trong. Sau đó làm chín chúng bằng nồi chiên không dầu.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 1

Đây là món ăn nhắm rượu cực kỳ đơn giản và cũng cực ngon.

Tôi đã mang theo công thức thịt xông khói cuộn bơ để giới thiệu cho mọi người đây!

Thịt xông khói cuộn bơ - Mồi nhắm rượu đơn giản

Thành phần: Quả bơ, thịt xông khói

Nhiệt độ nồi chiên không dầu: 180 độ 10 phút + 180 độ 2-5 phút

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 2

Món ăn là sự kết hợp của vị mặn, thơm ngon của thịt xông khối và kết cầu mềm, hương vị béo thơm của trái bơ. Ăn khi nhậu thì đúng là không chỗ nào để chê.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 3

 Lấy hạt bơ làm tâm sau đó lấy dao xoay quanh hạt rồi cắt nó ra.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 4

Lấy một chiết thìa đặt vào giữa phần thịt và vỏ bơ rồi vừa xoay vừa lấy hết phần thịt bơ ra.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 5

Khi đã lấy thịt bơ ra thì hãy cắt bơ thành từng miếng dài với độ dày nhất định như dưới hình.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 6

Quấn một lát mỏng thịt xông khói quanh miếng bơ vừa cắt và cuộn chúng lại.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 7

 

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 8

Đặt vào nồi chiên không dầu đã được làm nóng trước ở 180 độ trong 3 phút, và tiếp tục làm chín nó ở 180 độ trong 5 phút + 180 độ trong 2 đến 5 phút.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 9

Nếu không có nồi chiên không dầu thì bạn có thể nướng trên chảo thay vì dùng nồi chiên không dầu.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 10

Lưu ý là bạn nên viền thịt xông khói trên chảo và chiên chúng trước.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 11

Chỉ với những bước cơ bản mà món thịt xông khói cuộn bơ đã hoàn thành, món ăn có hương vị vừa mặn mặn vừa béo béo.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 12

Thịt xông khói thì mặn mặn và bơ thì mềm thơm ngo, chúng đã kết hợp hài hoà với nhau để tạo nên một món mồi nhắm tuyệt vời. Bạn có ăn kèm món ăn này với rượu vang hoặc rượu thường.

Mồi 'bén' cực đỉnh với món thịt xông khói cuộn bơ - Ảnh 13

Nó có kích thước vừa miệng nên rất thích hợp để mời khách.

Theo Naver

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