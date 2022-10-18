Nhận biết bún ngon, không hàn the chỉ với 4 tuyệt chiêu đơn giản - chị em nào cũng áp dụng được

Chọn thực phẩm 18/10/2022 17:23

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe, tránh được những loại bún chứa hàn the trôi nổi trên thị trường, chị em hãy thử cách phân biệt bún tươi này nhé! Không hề khó chút nào đâu.

Màu bún

Khi chọn bún bạn hãy nhớ rằng bún được làm từ gạo nếu như trong bún có sợi màu trắng đục hoặc tối màu. Nếu như bạn thấy rằng bún chứa hàn the hay chất tẩy trắng sẽ có màu trắng trong, sáng và sợi bún có độ bóng mẩy thì bún chứa chất tẩy trắng, có nhiều hàn the.

Khi bạn hãy chọn bún đừng bao giờ chọn bún trắng quá kẻo họa vô đơn chí, bạn nên chọn sợi bún có màu hơi trắng đục giống như màu gạo thì mới chuẩn hàng ngon.

Nhận biết bún ngon, không hàn the chỉ với 4 tuyệt chiêu đơn giản - chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vị bún

Khi mua bún muốn chọn được những loại bún ngon không chứa chất hàn the và hóa chất khi ăn sẽ có cảm giác tinh bột và mùi vị của bột gạo như ăn cơm. Nguyên nhân là bún được làm từ gạo khi bạn mua về để hơi lâu hoặc qua ngày sẽ bị chua và ôi thiu.

Tuy nhiên, có những loại bún chứa hàn the có khi để tới 2-3 ngày chưa ôi thiu, bởi sử dụng hóa chất quá nhiều gây hại cho sức khỏe.

Kiểm tra sợi bún

Một trong những cách chọn bún là nên nhìn vào sợi bún, với bún không chứa hàn the, chất tẩy trắng thì sợi bún hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào sẽ có cảm giác nhuyễn, dính tay bởi chúng được làm từ gạo nguyên chất. Khi bún có chứa chất hàn the, sợi bún dai hơn, khó đứt gãy, chạm vào không có cảm giác nhuyễn, dính của gạo tự nhiên.

Nhận biết bún ngon, không hàn the chỉ với 4 tuyệt chiêu đơn giản - chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngửi mùi của bún

Khi đi chợ bạn muốn chọn bún ngon, bún không chứa hàn the có mùi hơi chua dịu, không quá nặng mùi sẽ ngon hơn. Nếu như bạn thấy trong bún có mùi chua hoàn toàn tự nhiên của gạo ngâm trong quy trình chế biến bún. Thêm vào đó, khi bạn ăn bún thì sẽ có mùi vị của bột gạo tự nhiên mùi thơm ai cũng thích.

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