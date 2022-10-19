Do hàm lượng nitrat trong các loại rau xanh khá nhiều, nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn phân hủy, lượng nirat sẽ lại tạo thành nitrite – chất gây ung thư, cho dù là bạn có đun lại cũng không thể khử được. Vì vậy không nên ăn rau đã để qua đêm.

Bởi vì canh thừa để vào trong nồi nhôm, nồi inox trong thời gian dài sẽ có những phản ứng hóa học, vì vậy tốt nhất bạn hãy dùng những dụng cụ bằng thủy tinh hoặc đồ gốm sứ để bảo quản canh.

Cách tốt nhất để bảo quản canh lâu hơn đó là không nên cho gia vị như muối, mì chính… vào canh khi nấu, sau khi nấu xong, bạn hãy dùng một thìa sạch múc riêng ra một bát để ăn trong ngày, còn lại bạn hãy cho vào nồi đất hay nồi thủy tinh rồi để vào tủ lạnh.

Thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là cà chua hộp

Thực phẩm đóng hộp chứa nhiều muối, cộng thêm với việc các lon được làm từ những nguyên liệu có chứa hóa chất có hại. Hóa chất Bisphenol-A (BPA) sẽ ngấm vào thực phẩm. BPA là một chất có thể gây rối loạn hormone, hệ nội tiết từ đó gây xáo trộn sự chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh sản, tăng trưởng, đến nhiễm sắc thể và não, làm rối loạn chức năng thần kinh, gây ung thư, dẫn đến các bệnh về tim mạch, dậy thì sớm, béo phì, vô hiệu hóa tiến trình hóa trị ở những bệnh nhân ung thư.

Đối với những thực phẩm có tính axit tự nhiên như cà chua, tác dụng còn tồi tệ hơn. Tốt hơn cả, nên ăn đồ tươi sống hoặc tìm đồ hộp không chứa quá nhiều natri hoặc những loại hộp được dán nhãn không chứa BPA.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm được bảo quản bằng muối

WHO cho biết những thực phẩm được bảo quản bằng muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Trước đây, đã từng có nghiên cứu cho thấy đồ ăn thừa muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng, tăng nguy cơ ung thư dạ dày do phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tăng sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori.

Ngoài ra, chế độ ăn thừa muối cũng làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch có liên quan, gây suy tim, suy thận và suy gan...

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên là món ăn nhẹ ít lành mạnh nhất do chúng được chiên trong chất béo chuyển hóa và phủ một lớp muối. Ngoài ra, chúng cũng chứa một số chất tạo màu nhân tạo và hóa chất bảo quản. Các chất phụ gia này ảnh hưởng đến tim và tuần hoàn. Khoai tây chiên cũng chứa acrylamide là chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn

Theo WHO, đồ uống có cồn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng, thanh quản, thực quản, gan và ung thư vú. Trong đó, rượu là loại đồ uống có cồn tỉ lệ gây ung thư cao nhất.

Trong khi hầu hết các loại ung thư đều gây ra do lượng tiêu thụ rượu quá lớn thì có nhiều trường hợp mắc ung thư vú chỉ vì thói quen uống một ly rượu mỗi ngày.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư ruột kết đều liên quan đến việc tiêu thụ rượu ở những người có lượng folate thấp.

Bơ thực vật

Ban đầu nó được tạo ra để thay thế bơ động vật. Thật không may, bơ thực vật chứa nhiều chất béo chuyển hóa, có thể làm tăng khả năng chết sớm của bạn. Bơ thực vật làm tăng khả năng phát triển ung thư. Bởi lẽ trong quá trình sản xuất, nó được đun nóng ở nhiệt độ cao và tạo ra các chất độc hại, gây độc cho cơ thể bạn.