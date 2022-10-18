Vào ngày đèn đỏ không muốn các triệu chứng trầm trọng hơn chị em nên tránh 6 loại thực phẩm

Chọn thực phẩm 18/10/2022 17:21

Nhiều chị em khi bước nào kỳ kinh nguyệt thường có các triệu chứng đau bụng dữ dội, đau lưng,... muốn giảm thiểu các triệu chứng nhớ tránh ăn 6 loại thực phẩm này trong chu kỳ.

Thịt đỏ

Thịt đỏ cung cấp một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể. Tuy nhiên, trong giai đoạn "đèn đỏ" chị em nên hạn chế ăn thịt đỏ. Bởi chúng chứa nhiều chất béo no và làm trầm trọng thêm các triệu chứng chuột rút, đầy hơi, mụn trứng cá. Hãy thay thế các loại thịt đỏ bằng thịt trắng như thịt ức gà, cá...

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Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Caffeine có thể gây giữ nước và đầy hơi. Nó cũng có thể làm trầm trọng thêm cơn đau đầu. Tuy nhiên, việc cai caffein cũng có thể gây đau đầu, vì vậy đừng cắt bỏ hoàn toàn cà phê nếu bạn đã quen với việc uống một vài tách mỗi ngày.

Cà phê cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bạn có xu hướng bị tiêu chảy trong kỳ kinh nguyệt, giảm lượng cà phê uống có thể ngăn điều này xảy ra.

Sữa

Bạn nên tránh xa sữa nếu không muốn bị chuột rút hoặc đau lưng, đau bụng liên tục trong chu kỳ kinh nguyệt. Sữa có chứa làm lượng đường cao, một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc tiêu hóa. Ngoài ra, sữa sẽ khiến bạn cảm thấy bị đầy hơi, đau dạ dày, buồn nôn.

Vào ngày đèn đỏ không muốn các triệu chứng trầm trọng hơn chị em nên tránh 6 loại thực phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đã chế biến

Đồ ăn đóng hộp, thịt nguội... là những loại thực phẩm chế biến tiện lợi được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều natri gây ra tình trạng giữ nước và đầy hơi. Do đó, để giảm cảm giác khó chịu trong những ngày "đèn đỏ", chị em nên tránh ăn những loại thực phẩm này.

Thức ăn cay

Nhiều người nhận thấy rằng thức ăn cay làm khó chịu dạ dày của họ, khiến họ bị tiêu chảy, đau dạ dày và thậm chí là buồn nôn. Nếu dạ dày của bạn khó dung nạp thức ăn cay hoặc nếu bạn không quen ăn chúng, tốt nhất bạn nên tránh chúng trong kỳ kinh nguyệt.

Vào ngày đèn đỏ không muốn các triệu chứng trầm trọng hơn chị em nên tránh 6 loại thực phẩm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kẹo và đồ ăn nhẹ

Những món đồ ăn nhẹ như bánh, kẹo có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn nhưng nó lại góp phần gây đầy hơi, tăng khí hư và viêm do lượng đường tinh chế gây ra. Và cơ thể bạn đang trải qua tình trạng mất máu nên cũng đừng tạo thêm áp lực từ chuyện ăn uống.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm không ăn khi đến kinh nguyệt

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