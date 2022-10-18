5 công dụng hữu ích không thể ngờ đến từ bã trà, ai biết được sẽ tiếc hùi hụi vì đã từng vứt đi

Có thể bạn không ngờ đến nhưng bã trà có tác dụng làm cho thịt mềm hơn, ngoài ra trong trồng trọt bã trà còn là loại phân bón cực tốt cho cây trồng.

Khử mùi của chân

Khi phải mang giày trong thời gian dài, chân bạn có thể xuất hiện mùi khó chịu. Bạn có thể sử dụng bã trà xanh nấu cùng vỏ chanh, sả. Dùng nước này để ngâm châm vừa giúp thư giãn vừa loại bỏ mùi hôi chân hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Làm mềm thịt và tăng hương vị

Với một số món ăn thông thường như thịt nướng, bò beefsteak,… thay vì phải dùng búa dần cho thịt mềm thì từ giờ trở đi bạn không cần phải làm vậy nữa nhé. Sau khi uống trà bạn chỉ cần lấy bã trà đun lấy nước sau đó thêm vào chút đường nâu và một số loại thảo mộc để tăng hương vị. Rồi dùng chính phần nước đun xác trà đó để nguội rồi ướp thịt khoảng 30 phút đảm bảo thịt không chỉ mềm mà còn thơm ngon nữa.

Nuôi dưỡng cây trồng

Bạn chỉ cần bóc phần túi lọc và rắc bã trà đã qua sử dụng xung quanh gốc cây. Những bã trà này sẽ giúp làm tăng nồng độ nitơ, cải thiện cấu trúc của đất và nuôi dưỡng giun đất. Nhờ đó đất trồng sẽ có độ tơi xốp với nhiều mùn đất tốt cho cây trồng. Do đó, với bã trà bạn có thể yên rằng cây cối trong vườn sẽ phát triển xanh tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngủ ngon

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, sử dụng gối làm từ bã trà có tác dụng giảm huyết áp, khắc phục chứng mất ngủ, làm dịu cơn đau đầu.

Phần bã trà nhồi vào gối sẽ dễ bị ẩm mốc do thấm hút mồ hôi. Do đó, bạn nên thường xuyên đem gối ra phơi nắng để chúng không bị nấm mốc gây hại cho sức khỏe.

Giúp hoa hồng nở nhanh và to hơn

Hoa hồng cũng rất ưa nước trà. Bạn hãy pha nước trà loãng từ túi bã trà đã qua sử dụng rồi phun lên những nụ hoa hồng sắp nở. Bằng cách này khi bông hoa nở sẽ to và đẹp hơn rất nhiều đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-cong-dung-huu-ich-khong-the-ngo-den-tu-ba-tra-ai-biet-duoc-se-tiec-hui-hui-vi-da-tung-vut-di-514557.html