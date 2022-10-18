Đẩy lùi ung thư với 4 thói quen ăn uống quen thuộc nhưng lại có tác dụng bất ngờ này

Chọn thực phẩm 18/10/2022 07:16

Hãy xây dựng 4 thói quen ăn uống này để hạn chế làm bạn với ung thư.

1. Ăn một số ít các loại hạt mỗi ngày

Đẩy lùi ung thư với 4 thói quen ăn uống quen thuộc nhưng lại có tác dụng bất ngờ này - Ảnh 1

Đậu phộng, óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ cười… đều là những loại hạt thông dụng trong cuộc sống, chứa nhiều axit béo không no, chất chống oxy hóa và nhiều loại vitamin có lợi cho sức khỏe của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng, óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ cười… đều là những loại hạt thông dụng trong cuộc sống, chứa nhiều axit béo không no, chất chống oxy hóa và nhiều loại vitamin có lợi cho sức khỏe của cơ thể. Vì vậy bạn nên ăn một ít các loại hạt hằng ngày. Nhưng phải chọn những loại hạt có chất lượng tốt, những loại hạt bị mốc và đắng thì phải vứt bỏ.

2. Thích uống trà xanh

Uống trà xanh không chỉ bổ sung nước cho cơ thể mà nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể quét sạch các gốc tự do và ngăn chặn quá trình oxy hóa gây hại cho tế bào và mô.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không nên uống trà quá nóng, trên 65 độ C, để không làm tổn thương thực quản và niêm mạc miệng.

3. Thêm tỏi vào bữa ăn

Đẩy lùi ung thư với 4 thói quen ăn uống quen thuộc nhưng lại có tác dụng bất ngờ này - Ảnh 2

Tỏi là một nguồn tự nhiên của một hợp chất có tên allicin có đặc tính chống ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc, việc mang lại cho món ăn một hương vị độc đáo, tỏi còn có một lợi ích ít được biết đến là có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Tỏi là một nguồn tự nhiên của một hợp chất có tên allicin có đặc tính chống ung thư.

Một phân tích năm 2011 trong một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ nhiều rau có chứa allicin giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư dạ dày.

4. Tăng cường ăn các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải như súp lơ, bông cải xanh và cải bó xôi, là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, là nguồn tự nhiên của một hợp chất thực vật được gọi là sulforaphane. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có đặc tính chống ung thư.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy rằng ăn một số loại rau họ cải cho phép đào thải nhiều hợp chất gây ung thư ra khỏi cơ thể hơn.

Trên thực tế, một phân tích năm 2013 gồm 35 nghiên cứu cho thấy ăn các loại rau họ cải có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng.

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