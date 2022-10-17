4 bộ phận độc hại, chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh của VỊT nên hạn chế cho cả nhà ăn càng tốt

Dinh dưỡng 17/10/2022 13:22

Những bộ phận này của vịt chính là món khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên nó lại chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Nên hạn chế ăn hoặc tốt nhất là nên đưa nó vào 'danh sách đen'.

Cổ vịt

Cổ vịt là món khoái khẩu của nhiều người nhất là nam giới thích nhậu. Tưởng chừng vô hại nhưng ở cổ vịt tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất là ở phần da - nơi chứa nhiều mô bạch huyết.

Trong mô bạch huyết có chứa các vi sinh vật, độc tố gây bệnh vì thế khi ăn vào cơ thể sẽ sinh bệnh. Do đó, nếu ăn cổ vịt cần sơ chế kỹ càng, loại bỏ các mô bạch huyết mới đem đi chế biến.

4 bộ phận độc hại, chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh của VỊT nên hạn chế cho cả nhà ăn càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiết canh vịt

Ăn tiết canh vịt dễ nhiễm vi rút cúm gia cầm và nguy cơ mắc bệnh rất cao, có thể tử vong. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tinh do vi rút H5N1 gây ra. Ở vịt, bệnh này khiến vịt chết đột ngột, hàng loạt và lây lan nhanh.

Ăn tiết canh bản chất là ăn máu sống cùng với các loại thịt, xương nên hoàn toàn không thể tiêu diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong con vật.

Đến nay vẫn không có cơ sở để khẳng định ăn tiết canh vịt mát, chẳng qua khi ăn tiết canh, ăn máu sống và thịt để nguội nên có cảm giác mát trong miệng. Do đó, không nên ăn tiết canh vịt dù nhìn con vịt đó có vẻ khỏe mạnh.

Da vịt

Da vịt khá béo và giòn nhưng lại chứa nhiều cholesterol có hại cho sức khỏe. Da ở phần cổ vịt chứa nhiều mô bạch huyết. Nếu không được loại bỏ sạch nó sẽ mang theo các virus, vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Nấu nướng ở nhiệt độ cao cũng không thể đảm bảo được các mầm bệnh được tiêu diệt hoàn toàn.

Phao câu

Với nhiều người ưa thích món này, chắc hẳn đây là một trong những bộ phận béo ngậy nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm giải thích rằng vịt có tuyến mỡ ở đuôi sẽ gây ô nhiễm chất lượng thịt, chứa một lượng lớn mầm bệnh, chất thải trao đổi chất,... mà ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao, một số vi trùng có thể vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

4 bộ phận độc hại, chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh của VỊT nên hạn chế cho cả nhà ăn càng tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe bộ phận của vịt không nên ăn

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