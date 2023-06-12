3 thực phẩm chay nhiều calo hơn cả thịt mỡ, càng ăn càng mập

Tuy nhiên, đậu phộng chiên không hề đơn giản. Đậu phộng chiên phải được chiên ở nhiệt độ cao trong quá trình chế biến, điều này sẽ làm tăng đáng kể lượng calo và chất béo trong đậu phộng, đồng thời sản sinh ra một số chất không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như axit béo chuyển hóa.

Đậu phộng là một loại đồ ăn vặt được rất nhiều người ưa thích, buổi sáng ăn hai ba hạt khi bụng đói có rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Trên thực tế, đậu phộng thường được thấy trên bàn ăn. Bản thân đậu phộng là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe , giàu protein, vitamin, khoáng chất,… Ăn một ít mỗi ngày rất tốt cho cơ thể.

Vì vậy, đậu phộng chiên thực sự là một món ăn nhẹ giàu calo và chất béo. Những người muốn giảm cân nên hạn chế ăn những món chiên rán này.

Khoai tây chiên. Khoai tây là một trong những thực phẩm phổ biến, chứa lượng dưỡng chất dồi dào. Khoai tây có lợi cho nỗ lực giảm cân khi chế biến bằng cách luộc, hấp. Cách chế biến này góp phần bảo toàn dinh dưỡng, không dư thừa calo, duy trì cảm giác no lâu... rất thích hợp cho người giảm cân.

Ngược lại, chế biến không phù hợp có thể khiến nỗ lực giảm cân trở nên vô ích. Chẳng hạn, khoai tây chiên là món ăn vặt phổ biến ở các nhà hàng phương Tây. Dù hấp dẫn song chuyên gia thường khuyên không nên ăn nhiều, bởi món này khiến bạn dễ tăng cân, đối diện nguy cơ béo phì.

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Thực phẩm chay giống thịt

Trong các nhà hàng chay có một số món chay, nếu ăn mà không biết sẽ tưởng mình vừa ăn thịt bò, thịt cừu. Để làm cho loại thực phẩm này có mùi vị giống thịt, trong quá trình sản xuất người ta đã cho rất nhiều gia vị, muối và mỡ. Khi dầu ngấm hoàn toàn vào chất đạm của đậu sẽ có mùi vị của thịt, vì vậy hàm lượng chất béo là không thể thiếu.

Ví dụ, đậu có thể được chế biến thành thịt gà chay, tôm chay và giăm bông chay, trong khi nấm có thể được chế biến thành thịt bò chay, chà bông chay và ức cừu chay. Những thực phẩm này đều chứa nhiều chất phụ gia, muối và chất béo, không những mất đi dinh dưỡng ban đầu mà còn sinh ra các chất có hại như axit béo chuyển hóa … Do đó, ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe con người.