5 loại thực phẩm phụ nữ không nên sử dụng trong chu kỳ kinh nguyệt, chú ý số 5 để tránh ảnh hưởng sức khỏe về sau

Dưới đây là danh sách những loại thực phẩm và đồ uống cần tránh khi đến kỳ kinh nguyệt:

Các chuyên gia nói rằng một số phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau đầu, đau bụng, đầy bụng, chướng hơi, rối loạn tiêu hóa,… trong chu kì kinh nguyệt , do có các yếu tố dinh dưỡng làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ chiên rán, thịt nhiều mỡ, sữa và bánh kẹo đã qua chế biến sẽ thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Điều này làm trầm trọng thêm các triệu chứng liên quan đến thời kỳ như chuột rút, đầy hơi và đau. Điều này là do ăn những thực phẩm này kích hoạt cơ thể giải phóng prostaglandin - hóa chất gây ra chuột rút trong thời kỳ và gây viêm.

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ chiên rán, thịt nhiều mỡ, sữa và bánh kẹo đã qua chế biến sẽ thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể - Ảnh: Internet

2. Nước uống có ga

Đồ uống có ga, bao gồm soda và nước có ga, sẽ đưa khí dư thừa vào hệ thống tiêu hóa. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi, khiến bạn cảm thấy khó chịu. Đầy hơi thường xảy ra trong thời kỳ kinh nguyệt và các chuyên gia cho biết đồ uống có ga sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Nước uống có ga - Ảnh: Internet

3. Cafe

Caffeine trong cà phê có thể gây giữ nước và đầy hơi. Nó cũng có thể làm trầm trọng thêm cơn đau đầu. Tuy nhiên, việc từ bỏ caffein cũng có thể gây đau đầu, vì vậy đừng cắt bỏ hoàn toàn cà phê nếu bạn đã quen với việc uống một vài tách mỗi ngày.

Cà phê cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bạn có xu hướng bị tiêu chảy trong kỳ kinh nguyệt, giảm lượng cà phê có thể ngăn điều này xảy ra. Ngoài ra, trong kỳ kinh nguyệt, uống cà phê nhiều không chỉ khiến bạn mệt mỏi, mà còn làm tăng huyết áp và nhịp tim, dẫn đến lo âu và căng thẳng.

Không nên uống cà phê trong ngày đèn đỏ - Ảnh: Internet

4. Đồ ăn cay và mặn

Nhiều người nhận thấy rằng thức ăn cay làm khó chịu dạ dày của họ, khiến họ bị tiêu chảy, đau dạ dày và thậm chí là buồn nôn. Nếu dạ dày khó dung nạp thức ăn cay hoặc nếu không quen ăn, tốt nhất nên tránh chúng trong kỳ kinh nguyệt. Nên tránh cả đồ ăn quá mặn vì lượng muối dư thừa sẽ gây giữ nước. Do đó có thể gây đầy hơi. Để giảm đầy hơi, đừng thêm muối vào thức ăn và tránh thức ăn đã qua chế biến kỹ có chứa nhiều natri.

5. Rượu bia

Rượu bia là một loại đồ uống khác khiến bạn cảm thấy đầy bụng. Bạn nên giảm thiểu việc uống rượu trong thời kỳ kinh nguyệt nếu bạn thường bị đầy hơi.

Một điều khác cần lưu ý là rượu là chất gây trầm cảm. Nếu bạn cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tồi tệ trong kỳ kinh nguyệt, bạn nên tìm một loại đồ uống thay thế không cồn có thể giúp cải thiện tâm trạng của mình.

Nên giảm thiểu việc uống rượu trong thời kỳ kinh nguyệt nếu bạn thường bị đầy hơi - Ảnh: Internet

Một số thực phẩm lành mạnh, có thể bổ sung để ngày kinh nguyệt trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn:

Nên ăn nhiều trái cây

Trong những ngày kinh nguyệt, chị em cũng có xu hướng thèm ăn nhiều hơn. Các loại trái cây như lê, táo, dứa,… sẽ không chỉ giúp bạn giảm cơn thèm ăn mà còn giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Rau lá xanh

Cơ thể phụ nữ thường bị giảm sắt trong ngày kinh nguyệt, nhất là đối với những phụ nữ ra nhiều kinh nguyệt. Một số triệu chứng có thể gặp phải do thiếu sắt là mệt mỏi, đau nhức, chóng mặt,… Giải pháp cho vấn đề này là hãy ăn nhiều loại rau lá xanh đậm - đây là những loại rau có chứa nhiều sắt, magie và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Gừng

Gừng là một thực phẩm rất hữu ích và cần thiết trong gian bếp của bạn. Một cốc trà gừng trong ngày kinh nguyệt sẽ giúp bạn giảm đau, giảm cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng để tránh tình trạng ợ nóng hay đau bụng.

Uống nhiều nước

Lời khuyên đầu tiên dành cho bạn là hãy uống thật nhiều nước trong những ngày kinh nguyệt. Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm nguy cơ bị đau đầu hay chuột rút. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong những “ngày đèn đỏ”.