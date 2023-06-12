5 thực phẩm cần cho đôi mắt sáng khỏe, càng ăn nhiều càng tinh anh, nhất là loại thứ 3 giá rẻ mà hiệu quả

Dinh dưỡng 12/06/2023 10:49

Hãy cùng điểm qua 7 loại thực phẩm chứa đầy các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của mắt như vitamin A và lutein.

1. Rau bina (Rau chân vịt)

Uống vitamin A rất tốt để ngăn ngừa các bệnh về mắt như viêm kết mạc do giảm khả năng miễn dịch. Thiếu vitamin A, có thể gây ra nhiều bệnh về mắt như quáng gà và giảm thị lực, cũng như hội chứng khô mắt và viêm kết mạc.

Nếu ăn 1 khẩu phần rau chân vịt (70g), bạn có thể nhận được 75,4% lượng vitamin A, 42% vitamin C và 51,4% axit folic được khuyến nghị nạp vào cơ thể hàng ngày. Rau bina cũng rất giàu sắc tố  rhodopsin, rất cần thiết cho sức khỏe của mắt. Vitamin A cũng góp phần vào sự tăng trưởng và bảo vệ màng nhầy và tế bào biểu mô.

5 thực phẩm cần cho đôi mắt sáng khỏe, càng ăn nhiều càng tinh anh, nhất là loại thứ 3 giá rẻ mà hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng

Trứng là loại thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt thành phần axit amin protein có trong trứng là lý tưởng nhất về mặt dinh dưỡng. Trứng rất giàu kẽm, ngoài ra còn chứa nhiều axit béo omega-3 và lutein. Mặc dù trứng không có nhiều carotenoid như các loại rau khác nhưng cơ thể bạn sẽ hấp thụ chất chống oxy hóa trong trứng tốt hơn. 

5 thực phẩm cần cho đôi mắt sáng khỏe, càng ăn nhiều càng tinh anh, nhất là loại thứ 3 giá rẻ mà hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Quả mọng

Các loại quả mọng có màu sẫm là loại thực phẩm tiêu biểu rất tốt cho mắt. Các loại quả mọng rất giàu anthocyanin. Anthocyanin là một chất chống oxy hóa mạnh, có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các gốc tự do. Nếu ăn nhiều quả mọng, anthocyanin sẽ loại bỏ oxy hoạt tính trong mắt nên làm chậm quá trình lão thị và ngăn ngừa giảm thị lực. 

5 thực phẩm cần cho đôi mắt sáng khỏe, càng ăn nhiều càng tinh anh, nhất là loại thứ 3 giá rẻ mà hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Rau diếp

Rau diếp cũng rất giàu vitamin A, beta-carotene và vitamin E. Vitamin E hay còn gọi là vitamin chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình oxy hóa màng tế bào trong cơ thể. Không chỉ sức khỏe của mắt mà việc chống lão hóa cũng có thể giúp ích ở một mức độ nào đó.

5 thực phẩm cần cho đôi mắt sáng khỏe, càng ăn nhiều càng tinh anh, nhất là loại thứ 3 giá rẻ mà hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Quả hồng

Quả hồng rất  giàu vitamin A ở dạng beta-carotene. Một quả hồng ngọt chứa tất cả lượng vitamin A mà một người trưởng thành cần trong một ngày. Nếu ăn quả hồng thường xuyên, bạn có thể có lợi cho sức khỏe của mắt và bảo vệ da.

5 thực phẩm cần cho đôi mắt sáng khỏe, càng ăn nhiều càng tinh anh, nhất là loại thứ 3 giá rẻ mà hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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