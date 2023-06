4 loại trái cây mẹ bầu nên hạn chế ăn bởi không tốt cho sự phát triển của thai nhi

Hầu hết các loại trái cây đều chứa các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong khi mang thai. Tuy nhiên, trong số đó một số loại trái có thể gây ảnh hưởng đến mẹ, đặc biệt là thai nhi như sinh non, sẩy thai. Dưới đây là danh sách các loại trái cây không ăn trong thời gian mang thai:

Ở một số quốc gia như Sri Lanka, Banladesh, Ấn Độ và Pakistan, nhiều phụ nữ đã dùng đu đủ để phá thai. Nguyên nhân là trong đu đủ non hoặc sắp chín có chứa nhiều nhựa mủ, chất có thể gây ra các cơn co tử cung, gây sinh non hoặc sẩy thai.

Thế nhưng, đu đủ chín lại tốt cho phụ nữ mang thai. Đu đủ chín rất giàu các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C và những chất dinh dưỡng khác, giúp ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu của giai đoạn đầu thai kỳ như ốm nghén, ợ nóng và táo bón.

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn đu đủ nhé.

3. Quả hồng

Quả hồng có tính hàn, có công dụng thanh nhiệt, nhuận phổi, bồi bổ cơ thể, làm dịu cơn khát, giảm ho, long đờm,... Tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng bà bầu ăn hồng không đúng cách cũng có thể dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, từ đó tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi. Hàm lượng tanin trong hồng tương đối cao, vì vậy sẽ gây ức chế hấp thụ sắt nếu mẹ bầu ăn quá nhiều. Ngoài ra, khi ăn hồng, mẹ bầu nên gọt sạch vỏ vì chất tannin tập trung nhiều ở vỏ, tránh gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Quả hồng rất tốt, mẹ bầu có thể ăn trong thai kỳ. Tuy nhiên, nên ăn đúng cách để có một sức khỏe tốt, đảm bảo an toàn cho bé

Mẹ bầu có vấn đề tiêu hóa, tiêu chảy, ốm nghén nặng, chức năng dạ dày kém không nên ăn hồng. Vì có thể làm các vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.

4. Dưa hấu

Dưa hấu vốn là loại trái cây giải nhiệt, giải nhiệt mùa hè được nhiều người ưa thích vì trong dưa hấu vừa nhiều nước lại chứa nhiều vitamin và axit amin có tác dụng lợi tiểu. Tuy nhiên, bà bầu bị đái tháo đường thai kỳ cần cẩn trọng khi ăn dưa hấu để hạn chế nguy cơ lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn.

Ngoài ra, dưa hấu là thức ăn có tính hàn nên việc ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến bạn bị tiêu chảy.