Xuất hiện nhiều F0, Hà Nam buộc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trực tiếp tại trường

Xã hội 21/09/2021 15:32

Tỉnh Hà Nam đã cho dừng khẩn cấp việc tổ chức dạy và học trực tiếp. Học sinh sẽ tạm nghỉ ở nhà dự kiến trong 1 tuần hoặc tới khi có thông báo mới.

Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 21/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn ra phức tạp và có nguy cơ nhiều F0. Qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đến 24h ngày 20/9, đã phát hiện hơn 10 ca nghi mắc Covid-19 tại thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, khu công nghiệp Châu Sơn.

Do đó, tỉnh Hà Nam đã cho dừng khẩn cấp việc tổ chức dạy và học trực tiếp. Học sinh sẽ tạm nghỉ ở nhà dự kiến trong 1 tuần hoặc tới khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, trước tình thế cấp bách, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh, Sở đã chỉ đạo 6 huyện thành phố triển khai thành lập 6 đoàn lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine Covid-19 trong những ngày tới cho khoảng trên 20.000 người.

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Tỉnh Hà Nam đã cho dừng khẩn cấp việc tổ chức dạy và học trực tiếp. Học sinh sẽ tạm nghỉ ở nhà dự kiến trong 1 tuần hoặc tới khi có thông báo mới - Ảnh: báo Giao Thông

Bộ Chỉ huy Quân sự đề xuất ngành Y tế nâng cao năng lực xét nghiệm để đẩy nhanh tiến độ và sớm có kết quả, được thông báo kịp thời, giúp các ngành chức năng và các địa phương triển khai nhanh các biện pháp ứng phó với tình hình.

Trong trường hợp các F1, F0 tăng cao, công suất hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh không thể đáp ứng, tỉnh cần đề nghị Bộ Y tế kích hoạt Bệnh viện Dã chiến Bạch Mai cơ sở II, huy động cơ sở vật chất của khu cách ly Tam Chúc…

Ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân để người dân có ý thức phối hợp tốt với lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng đầy đủ.

Trong 3 ngày tới, các cơ quan đơn vị nghiên cứu, xem xét có thể bố trí cán bộ, công chức, viên chức đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố tạm thời làm việc ở nhà theo hình thức online.

Các hàng quán được phép bán cho người dân mang về nhà. Ngành Giáo dục và đào tạo cho học sinh các bậc học nghỉ học một tuần không đến trường do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

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