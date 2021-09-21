Hà Nội: Xem xét cho các em học sinh, sinh viên trở lại trường vào đầu tháng 11

Xã hội 21/09/2021 08:40

Hà Nội sẽ xem xét tính toán cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quay trở lại trường học tập khi thành phố tiêm phủ mũi 2 vaccine vào nửa đầu tháng 11.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, tại buổi họp báo thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của TP.Hà Nội vào chiều 20/9, ông Nguyễn Văn Phong - Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, việc nới lỏng một số hoạt động sau 21/9 vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, đời sống người dân. Ông Phong nói:

 

“Với dịch bệnh Hà Nội xác định không thể nói trước được điều gì, vì thành phố vẫn đang ở giai đoạn còn nguy cơ. Hiện thành phố vẫn còn F0 ngoài cộng đồng, mặc dù đã xét nghiệm tầm soát diện rộng như vậy nhưng 2 hôm nay vẫn còn F0 cộng đồng, xét nghiệm 2 - 3 ngày/lần phát hiện ra. Chúng ta phải chung sống một cách chủ động, an toàn với Covid-19”.

Hà Nội: Xem xét cho các em học sinh, sinh viên trở lại trường vào đầu tháng 11 - Ảnh 1
Xem xét cho các em học sinh trở lại trường vào đầu tháng 11 - Ảnh: Thanh Niên

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, nguy cơ với Hà Nội phải đặt chung trong bối cảnh với các địa phương khác vì Hà Nội là thủ đô, huyết mạch giao lưu của cả nước nên nguồn bệnh lây từ bên ngoài vào vẫn rất cao. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn còn, chưa thể lạc quan có thể mở cửa ngay.

Chỉ thị mới về công tác chống dịch sau 21/9 do UBND thành phố ban hành sẽ cho 2 tuần tiếp theo, nhưng căn cứ vào thực tiễn thành phố có thể sẽ điều chỉnh linh hoạt về thời điểm.

 

Ông Phong cũng nhấn mạnh việc khai báo y tế thường xuyên là vấn đề đặc biệt quan trọng vì vẫn có những ca ho, sốt không khai báo, khi tới viện mới phát hiện ra.

 

Hiện Hà Nội đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 94,2% mũi 1 với người trên 18 tuổi nhưng trạng thái thành phố vẫn chưa thể về “bình thường mới” vì mũi 2 chỉ mới đạt tỷ lệ 12%. Trong khi Bộ Y tế quy định, muốn trở về “bình thường mới”, phải trên 70% mũi 1 và trên 20% mũi 2.

 

Ông Phong cho biết, trên cơ sở lượng vắc xin phân bổ của Bộ Y tế, Hà Nội phấn đấu tiêm phủ mũi 2 vắc xin vào nửa đầu tháng 11, trên cơ sở đó sẽ tính toán, xem xét cho học sinh quay trở lại trường, cũng như các trường đại học, cao đẳng.

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