Trải lòng của cô giáo ở Quảng Trị mắng học sinh nặng nề: 'Trên 26 năm đứng trên bục giảng, tôi chưa bao giờ tức giận như thế'

Xã hội 18/09/2021 11:12

Nữ giáo viên nhận sai khi có những lời nói nặng nề để chửi mắng học sinh và cho biết đã bị sốc, bức xúc cực độ không thể tiết chế nên đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 17/9, Ông Trần Công Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ (H.Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được thông tin về đoạn ghi âm tràn lan trên mạng xã hội với lời lẽ của cô giáo xúc phạm học sinh trong giờ học trực tuyến. Nhà trường đã nhanh chóng tổ chức họp để xác minh. Bước đầu xác định, cô giáo xúc phạm học sinh trong đoạn ghi âm trên là T.T.H.Y (51 tuổi), dạy môn văn ở trường. Còn học sinh bị cô giáo xúc phạm là em P.T.H.G, học lớp 11A5.

 

Theo ghi nhận trong clip 6 phút, cô Y. đã buông những lời chửi rủa như: “quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, rác *** của xã hội, đồ ***cô c, đồ tiểu nhân, đồ nít ranh, đồ nớ chết quách đi cho rồi, cha mẹ bất hạnh đẻ ra đứa con ***, đồ nớ trước sau chi cũng trở thành rác *** của xã hội thôi, đồ ***, chết rấp dưới bùn đen của xã hội, ra xã hội em sẽ bị tống tù...”

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Trường THPT Cam Lộ - nơi cô giáo Y. giảng dạy - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Sơn, trong bản tường trình của cô Y. cho biết, trong khi đang giảng bài trong lớp học trực tuyến thì em G. có lời lẽ tục tĩu, hỗn láo với cô khiến cô bức xúc. Và không giữ được bình tĩnh nên cô đã phát ngôn thiếu chuẩn mực như clip phát tán trên mạng.

Về phần em G. thì em phủ nhận sự việc và cho biết bản thân không tham gia lớp học trực tuyến đó. Tuy nhiên, 3 học sinh khác trong ban cán sự lớp 11A5 xác nhận em G. có tham gia lớp học trực tuyến. Ông Sơn cho hay về hướng xử lý vụ việc: “Trước mắt nhà trường đã yêu cầu có Y. viết bản kiểm điểm, sau đó sẽ căn cứ quy định để xử lý”.

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Clip bản ghi âm vụ việc được phát tán trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều ngày sau sự việc xảy ra, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, cô Y. cho hay đã nhiều lần nghe lại đoạn clip ghi âm và thừa nhận bản thân đã mất kiểm soát trong khi nóng giận. Trong suốt 26 năm dạy Văn trên bục giảng, cô chưa bao giờ tức giận như vậy.

 

Theo nữ giáo viên kể lại, khi đang giảng dạy trực tuyến qua ứng dụng zoom, cô dạy được 1 lúc thì hỏi cả lớp có hiểu bài không. Lúc này, em học sinh vị trí số 11 trên lớp trực tuyến trả lời: "Em không hiểu" với giọng rất nặng nề.

Lúc này, cô hỏi vì sao chưa hiểu bài thì G. trả lời: "Em đang ăn mì tôm nên không hiểu". Cô Y. nói: "Tiết thứ 3 rồi mà ăn mì tôm. Ăn mì tôm nên không nghe, không hiểu bài là đúng rồi".

Sau phần trao đổi với em G. thì cô tiếp tục giảng bài. Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau, phía em G tiếp tục phát ra tiếng nhạc kèm những lời chửi bới rất tục tĩu, xúc phạm người khác. Cô Y. kể lại:

"Những lời xúc phạm, lăng nhục như thế trong 26 năm đứng trên bục giảng, tôi chưa từng phải nghe thấy từ học sinh. Lúc đó có học sinh nói cô hãy đuổi bạn phá lớp ra khỏi zoom đi nhưng tôi không biết thao tác nào để đuổi ra cả".

Nữ giáo viên thừa nhận lời nói lúc tức giận quá nặng nề, rõ ràng đã sai, lỗi là do học sinh nhưng bản thân xử lý như vậy cũng là sai.

"Tôi lẽ ra cần bình tĩnh hơn để giáo dục học sinh. Đúng là giận quá mất khôn", cô Y. trình bày.

Liên quan đến sự việc, em Đoàn Gia B. - Bí thư chi đoàn lớp 11A5 (trường THPT Cam Lộ), xác nhận nữ học sinh G. có tham gia lớp học trực tuyến nhưng tắt màn hình. Các bạn trong lớp đều nghe thấy bạn G trả lời "Em đang ăn mì tôm nên không hiểu bài".

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'Nhẽ ra tôi cần bình tĩnh hơn để giáo dục học sinh. Đúng là giận quá mất khôn', cô giáo thừa nhận sai phạm sau khi đoạn clip mắng học sinh được chia sẻ.

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