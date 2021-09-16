Kẻ gian lập Zalo mạo danh cô giáo, lừa đảo hàng loạt phụ huynh đóng tiền học cho con

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tiếp nhận đơn trình báo nên đang vào cuộc xác minh.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị đưa tin, mới đây, cô giáo N.T.Q. (33 tuổi, ở phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, Hải Hương) đã gửi đơn trình báo lên Công an thị xã về việc bị đối tượng giả mạo tài khoản Zalo thực hiện hành vi lừa đảo tài sản.

Được biết, cô N. T. Q. là giáo viên trường Tiểu học Phú Thứ. Trong đơn gửi đến công an vào ngày 14/9, cô Q. trình bày, khoảng 12h05, có một đối tượng lập tài khoản Zalo và lấy ảnh của cô làm hình đại diện, sau đó tham gia bằng đường link vào nhóm Zalo lớp 1G do cô làm giáo viên chủ nhiệm. Cô Q. trình bày rõ trong đơn:

"Đối tượng đã giả danh tôi để kết bạn với các phụ huynh trong lớp, yêu cầu chuyển khoản nộp tiền học cho các con vào số tài khoản của một ngân hàng. Người đứng tên chủ tài khoản này là P. Q. N.".

Hiện tại, đối tượng xấu này đã lừa tất cả 6 phụ huynh với tổng số tiền 25.800.000 đồng. Đến 13h30 cùng ngày, cô Q. mới phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng thông báo cho các phụ huynh biết số tài khoản ngân hàng trên không phải của cô. Đồng thời, cô cũng khẳng định không có chuyện chủ động nhắn tin yêu cầu các vị phụ huynh chuyển tiền.

Cô N.T.Q. dạy học tại trường Phú Thứ - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn cho hay đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của cô Q. và đang trong quá trình xác minh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng Công an thị xã Kinh Môn cho biết, vụ việc xảy ra do đối tượng gian đã hack được vào nhóm Zalo của lớp và lấy ảnh của cô giáo chủ nhiệm đưa lên để phụ huynh tin tưởng.

Lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn thông tin thêm, hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với các bên liên quan trong đó có cả ngân hàng để làm rõ đối tượng lừa đảo, xử lý nghiêm theo quy định.

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