Lừa đảo 20 người đóng tiền đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 1,4 tỷ để chơi cá độ bóng đá, bi-a

Xã hội 09/09/2021 10:21

Đối tượng Đỗ Văn Đồng thu tiền từ 25 đến 70 triệu đồng/người tiền đặt cọc, hứa hẹn từ 6-8 tháng sau khi nộp tiền sẽ đưa sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, nếu không sẽ hoàn lại tiền.

Theo thông tin từ Công an nhân dân, ngày 9/9, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra, tìm thêm bị hại trong vụ án Đỗ Văn Đồng (SN 1986, ở tổ 2, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển người đi xuất khẩu lao động.

Trước đó, từ đầu năm 2019, mặc dù bản thân không có nghề nghiệp nhưng Đỗ Văn Đồng đã nghĩ ra cách thành lập công ty để lừa những người có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài. Đồng thuê căn hộ tại một tòa chung cư trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế, sau đó đăng tuyển đơn hàng "kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" trên trang Facebook cá nhân có tên "Đỗ Đồng".

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an nhân dân

Khi người lao động liên hệ, Đồng thu tiền từ 25 đến 70 triệu đồng/người tiền đặt cọc, hứa hẹn từ 6-8 tháng sau khi nộp tiền sẽ đưa sang Nhật Bản làm việc, nếu không hoàn lại tiền. Để người lao động tin tưởng, Đồng gửi mẫu giấy "xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản", có dấu đỏ chữ nước ngoài và "giấy tư cách lưu trú" đưa các bị hại.

Thực tế những loại giấy tờ này, Đồng lấy trên mạng xã hội rồi mang ra cửa hàng photocopy nhờ chèn ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, Đồng gửi qua Zalo cho những người đã nộp tiền, để bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền cho Đồng. Toàn bộ số tiền thu được của bị hại, Đồng sử dụng chi tiêu cá nhân, trả các khoản nợ do vay lãi và chơi cá độ bóng đá, bi-a.

Sau khi người bị hại tố cáo, ngày 5/4/2021, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Đồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Đồng khai nhận Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế do anh ta thành lập không có chức năng, không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Tổng số Đồng đã chiếm đoạt của 20 bị hại ở các tỉnh với tổng số tiền 1.362.625.000 đồng. Do thẩm quyền điều tra, sau đó cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã chuyển hồ sơ vụ án tới cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

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Từ khóa:   xuất khẩu lao động lừa xuất khẩu lao động lừa đảo

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