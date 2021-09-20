Hai chị em cháu M. trên đường đến trường có đi qua ngầm tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Cháu M. may mắn được người dân kịp thời cứu vớt nhưng còn cháu A. đã bị lũ cuốn.

Theo VOV đưa tin, rạng sáng 20/9, tại một số địa phương thuộc tỉnh Yên Bái, có mưa vừa và mưa to. Theo đó, tại huyện Văn Yên, cơn mưa to đã làm nước trên các con suối lên nhanh và cuốn trôi 1 em học sinh trên đường đến trường.

Cụ thể, khoảng 6h20 sáng cùng ngày, em Nguyễn Hà M. (học sinh lớp 5) cùng em gái là Nguyễn Thị Vân A. (lớp 3), đều học tại trường Tiểu học Yên Thái, ở thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Cả 2 em trên đường đến trường có đi qua ngầm tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Cháu Nguyễn Hà M. may mắn được người dân kịp thời cứu vớt nhưng còn cháu Nguyễn Thị Vân A. đã bị lũ cuốn.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: VOV

Được biết, trước đó, 2 chị em đi xe đạp điện đi học nhưng đến giữa khu vực ngầm tràn thì bị ngã xe, cùng lúc nước lũ ập đến nên cuốn trôi cả 2 chị em. Cháu Hà M. trên người có mặc áo mưa nên nổi lên mặt nước và được người dân cứu vớt.

Ngay sau khi nhận được tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Yên Thái đã chỉ đạo các lực lượng địa phương phối hợp với người dân và gia đình khẩn trương tìm kiếm. Đến khoảng 7h sáng thì tìm thấy thi thể cháu Vân A.

Qua đó, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát tại các ngầm tràn để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại. Đồng thời cử người cảnh báo, hỗ trợ học sinh đi qua ngầm tràn an toàn.

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