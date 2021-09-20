Thương tâm: Trên đường đến trường, một học sinh ở Yên Bái bị lũ cuốn trôi

Xã hội 20/09/2021 19:33

Hai chị em cháu M. trên đường đến trường có đi qua ngầm tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Cháu M. may mắn được người dân kịp thời cứu vớt nhưng còn cháu A. đã bị lũ cuốn.

Theo VOV đưa tin, rạng sáng 20/9, tại một số địa phương thuộc tỉnh Yên Bái, có mưa vừa và mưa to. Theo đó, tại huyện Văn Yên, cơn mưa to đã làm nước trên các con suối lên nhanh và cuốn trôi 1 em học sinh trên đường đến trường.

Cụ thể, khoảng 6h20 sáng cùng ngày, em Nguyễn Hà M. (học sinh lớp 5) cùng em gái là Nguyễn Thị Vân A. (lớp 3), đều học tại trường Tiểu học Yên Thái, ở thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Cả 2 em trên đường đến trường có đi qua ngầm tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Cháu Nguyễn Hà M. may mắn được người dân kịp thời cứu vớt nhưng còn cháu Nguyễn Thị Vân A. đã bị lũ cuốn.

hoc sinh
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: VOV

Được biết, trước đó, 2 chị em đi xe đạp điện đi học nhưng đến giữa khu vực ngầm tràn thì bị ngã xe, cùng lúc nước lũ ập đến nên cuốn trôi cả 2 chị em. Cháu Hà M. trên người có mặc áo mưa nên nổi lên mặt nước và được người dân cứu vớt.

Ngay sau khi nhận được tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Yên Thái đã chỉ đạo các lực lượng địa phương phối hợp với người dân và gia đình khẩn trương tìm kiếm. Đến khoảng 7h sáng thì tìm thấy thi thể cháu Vân A.

Qua đó, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát tại các ngầm tràn để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại. Đồng thời cử người cảnh báo, hỗ trợ học sinh đi qua ngầm tràn an toàn.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: 'Lúc học trực tuyến không thấy bé đâu'

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: 'Lúc học trực tuyến không thấy bé đâu'

Theo đại diện Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): “Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo cho biết, xác nhận con không tham gia...”.

Xem thêm
Từ khóa:   bị lũ cuốn mất tích cứu người bị nước lũ cuốn lũ cuốn tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số