Theo đại diện Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): “Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo cho biết, xác nhận con không tham gia...”.

Theo báo Giao thông đưa tin,Sáng 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân một bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tử vong, nghi vấn do bị bạo hành.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cũng xác định, chiều tối 16/9, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc bé 6 gái tuổi phải nhập viện, sau đó đã tử vong. Được biết, khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), bé gái 6 tuổi trú phường Xuân Đỉnh đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành.

Ảnh chụp cháu bé- được cho là đã tử vong trước khi tới bệnh viện - Ảnh: Công Luận

Theo thông tin của Dân Trí, sự việc xảy ra vào khoảng 11h đến 15h ngày 16/9, tại nhà riêng của nạn nhân ở phường Xuân Đỉnh. Bố đẻ nạn nhân khai rằng, thời điểm trên, anh có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân bắt đầu có biểu hiện nôn nên gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Một nguồn tin cho biết thêm: "Hiện cơ quan công an đang tạm giữ bố nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Còn người mẹ do quá sốc, liên tục bị ngất nên đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, công an quận đang thụ lý vụ việc".

Trong sáng 17/9, cô Trần Thị Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, đã nắm được sự việc học sinh tử vong trên đây.

Cô Hải cho hay học sinh tử vong hiện đang học lớp 1 ở trường. Em đã nhận lớp và làm quen với cô giáo chủ nhiệm khoảng 10 ngày nay theo đúng lịch học của thành phố. Buổi học hôm qua là buổi học trực tuyến chính thức của học sinh lớp 1 sau khi khai giảng. Cô Hải cho biết:

"Theo quy định, khoảng 7h tối, học sinh lớp 1 sẽ vào học trực tuyến. Tuy nhiên, khi điểm danh cô giáo chủ nhiệm không thấy tên học sinh này nên gọi điện cho gia đình thì biết cháu đã qua đời. Ngay lập tức, hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường và giáo viên đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm hỏi".

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