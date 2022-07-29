Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò

Vào sáng ngày 29/7, Phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) đã liên hệ làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện sau khi đơn vị này để xảy ra những hoạt động phản cảm tại bãi tắm gây bức xúc trong dư luận.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 29/7, trưởng phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) - Hoàng Thanh Sơn cho biết đã mời đơn vị tổ chức sự kiện “team building” để xảy ra những hành động quá khích trên bãi biển Cửa Lò lên làm việc. Ông Sơn chia sẻ: "Riêng đoàn khách đã về Phú Thọ nên chúng tôi chưa thể làm việc được ngay. Sự việc gây bức xúc, làm xấu hình ảnh khu du lịch, chúng tôi sẽ có hướng xử lí nghiêm để tránh xảy sự việc đáng tiếc này".

Đơn vị tổ chức sự kiện team building đang bị cơ quan chức năng ở TX Cửa Lò, Nghệ An mời lên làm việc - Ảnh: Vietnamnet Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, những hình ảnh phản cảm trên biển Cửa Lò đã khiến dư luận bức xúc. Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng văn hoá liên hệ đơn vị tổ chức sự kiện và người chơi trên bãi biển đến làm việc. "Đến với bãi tắm Cửa Lò chúng tôi khuyến khích mọi người vui chơi văn minh, lịch sự. Riêng những hình ảnh vui chơi đi ngược với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm thì chúng tôi cương quyết xử lí nghiêm theo quy định đối với những người có liên quan" - ông Phúc nhấn mạnh.

Hình ảnh 2 người phụ nữ cởi hẳn áo ngực để 'chơi hết mình' khiến những người xung quanh không khỏi bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ VTV News, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại nhóm du khách chơi teambuilding nhưng có nhiều hành động phản cảm tại bãi biển Cửa Lò. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm gồm nhiều du khách đang chơi trò mang nước từ biển lên bờ bằng nhiều vật dụng như áo, mũ,... Tuy nhiên, nhiều du khách trong số này đã có hành vi quá khích như cởi hoàn toàn áo ngực, mặc kệ những ánh mắt khó chịu và lời nói bàn tán xung quanh để chơi trò này. Không chỉ cư dân mạng, một số người dân tắm biển tại đây cũng tỏ ra bất ngờ và khá ngượng ngùng trước hình ảnh người phụ nữ cởi hẳn áo ngực giữa bãi biển có rất đông người lớn, trẻ em… Đây không phải là lần đầu tiên hành vi phản cảm trong các trò chơi như trên xuất hiện tại nơi công cộng. Các trò chơi teambuilding như dập bóng bay, búa bia, truyền người cũng khiến người chứng kiến hay thậm chí những người trong cuộc phải "đỏ mặt" khi xem lại.

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