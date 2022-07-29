Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò

Xã hội 29/07/2022 10:54

Vào sáng ngày 29/7, Phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) đã liên hệ làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện sau khi đơn vị này để xảy ra những hoạt động phản cảm tại bãi tắm gây bức xúc trong dư luận.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 29/7, trưởng phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) - Hoàng Thanh Sơn cho biết đã mời đơn vị tổ chức sự kiện “team building” để xảy ra những hành động quá khích trên bãi biển Cửa Lò lên làm việc.

Ông Sơn chia sẻ: "Riêng đoàn khách đã về Phú Thọ nên chúng tôi chưa thể làm việc được ngay. Sự việc gây bức xúc, làm xấu hình ảnh khu du lịch, chúng tôi sẽ có hướng xử lí nghiêm để tránh xảy sự việc đáng tiếc này".

Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò - Ảnh 1
Đơn vị tổ chức sự kiện team building đang bị cơ quan chức năng ở TX Cửa Lò, Nghệ An mời lên làm việc - Ảnh: Vietnamnet

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, những hình ảnh phản cảm trên biển Cửa Lò đã khiến dư luận bức xúc. Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng văn hoá liên hệ đơn vị tổ chức sự kiện và người chơi trên bãi biển đến làm việc.

"Đến với bãi tắm Cửa Lò chúng tôi khuyến khích mọi người vui chơi văn minh, lịch sự. Riêng những hình ảnh vui chơi đi ngược với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm thì chúng tôi cương quyết xử lí nghiêm theo quy định đối với những người có liên quan" - ông Phúc nhấn mạnh.

Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò - Ảnh 2Xử lý đơn vị tổ chức sự kiện team building gây phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò - Ảnh 3
Hình ảnh 2 người phụ nữ cởi hẳn áo ngực để 'chơi hết mình' khiến những người xung quanh không khỏi bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ VTV News, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại nhóm du khách chơi teambuilding nhưng có nhiều hành động phản cảm tại bãi biển Cửa Lò.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm gồm nhiều du khách đang chơi trò mang nước từ biển lên bờ bằng nhiều vật dụng như áo, mũ,... Tuy nhiên, nhiều du khách trong số này đã có hành vi quá khích như cởi hoàn toàn áo ngực, mặc kệ những ánh mắt khó chịu và lời nói bàn tán xung quanh để chơi trò này. Không chỉ cư dân mạng, một số người dân tắm biển tại đây cũng tỏ ra bất ngờ và khá ngượng ngùng trước hình ảnh người phụ nữ cởi hẳn áo ngực giữa bãi biển có rất đông người lớn, trẻ em…

Đây không phải là lần đầu tiên hành vi phản cảm trong các trò chơi như trên xuất hiện tại nơi công cộng. Các trò chơi teambuilding như dập bóng bay, búa bia, truyền người cũng khiến người chứng kiến hay thậm chí những người trong cuộc phải "đỏ mặt" khi xem lại.

Lật tẩy thanh niên 'sức dài vai rộng' giả tàn tật, lê lết lòng đường để ăn xin

Lật tẩy thanh niên 'sức dài vai rộng' giả tàn tật, lê lết lòng đường để ăn xin

Đánh vào lòng trắc ẩn và tình thương của con người, gã đàn ông này có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   2 cô gái lột áo ngực phản cảm vụ phản cảm tại Cửa Lò nhóm du khách lột áo ngực phản cảm ngay giữa bãi biển Cửa Lò

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 9 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?