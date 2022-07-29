Lật tẩy thanh niên 'sức dài vai rộng' giả tàn tật, lê lết lòng đường để ăn xin

Xã hội 29/07/2022 10:32

Đánh vào lòng trắc ẩn và tình thương của con người, gã đàn ông này có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Mới đây, trên trang Fanpage Yên Bến Tre đăng tải thông tin về một thanh niên giả tàn tật để đi ăn xin thu hút sự chú ý. Sau khi bị phát hiện, người này đã được đưa về đồn công an để làm rõ hành vi. Được biết, người được nhắc tới chính là H.V.T (1993, Tiền Giang).

Lật tẩy thanh niên 'sức dài vai rộng' giả tàn tật, lê lết lòng đường để ăn xin - Ảnh 1
Lật tẩy thanh niên 'sức dài vai rộng' giả tàn tật, lê lết lòng đường để ăn xin - Ảnh 2
Dáng vẻ của thanh niên nằm dài trên xe đẩy, đôi chân lê lết dưới đường, rồi ngửa tay xin tiền đã đánh vào lòng trắc ẩn của nhiều người. Ảnh: Fanpage Yêu Bến Tre

Dụng cụ "hành nghề" của T. gồm 1 chiếc xe đẩy có gắn loa và thùng đựng tiền. Cứ mỗi sáng, người này lại nằm trên xe đẩy và bôn ba mọi nẻo đường. Nhìn dáng vẻ khổ sở của T. khi cố gắng mưu sinh khiến người đi đường không khỏi đồng cảm mà mở lòng hỗ trợ, nhằm giúp cuộc sống của T được ổn định hơn. 

Thế nhưng, tất cả chỉ là "cú lừa" của T., để đánh vào lòng trắc ẩn của con người. Cụ thể, vào 17h ngày 27/7/2022, khi T. đang mải mê với công việc thì lực lượng công an tại xã Bình Đại - Bến Tre đã nhận thấy nhiều điểm bất thường. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã ngay lập tức mời T. về trụ sở để điều tra làm rõ. Qua đó, T. cho biết cơ thể hoàn toàn bình thường và bắt đầu giả làm người tàn tật từ năm 2018.

Lật tẩy thanh niên 'sức dài vai rộng' giả tàn tật, lê lết lòng đường để ăn xin - Ảnh 3
Khi bị đưa về đồn công an, người này khai đôi chân hoàn toàn lành lặn. Ảnh: Fanpage Yêu Bến Tre

Được biết, tại thời điểm kiểm tra, trên người T. có 3.180.000 đồng, bao gồm 1.700.000 đồng thu được từ việc bán vé số và người dân thương tình cho 1.480.000 đồng. Một con số có khi bằng cả mức lương của người lao động chân tay trong suốt một tháng.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã gây bức xúc cho nhiều người về hành vi giả danh tàn tật để lấy lòng thương và kiếm tiền. Nếu như người này khó khăn cứ đi bán vé số bình thường nhưng ở đây lại giả danh người tàn tật, diễn kịch khiến mọi người ngao ngán.

Việc lực lượng công an bắt được quả tang hành vi của T. đã khiến cho nhiều người ủng hộ và cho rằng cần xử lý nghiêm.

Câu chuyện này một lần nữa khiến nhiều người băn khoăn về thật - giả của những người ăn xin. Không ai biết được đằng sau gương mặt khốn khổ, đôi chân không lành lặn kia là gì. T. mới chỉ là một trong rất nhiều trường hợp giả tàn tật để đánh vào lòng trắc ẩn và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của con người, từ đó kiếm được khoản tiền không hề nhỏ mỗi ngày. 

Trước đây từng có những cá nhân giả dạng tàn tật để ăn xin bị bắt. Ngày 2/4/2016, công an phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM cho biết đã bắt Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) vì giả tàn tật để ăn xin tại khu vực chợ Bến Thành.

Tại cơ quan công an, Hiếu hoàn toàn lành lặn và bình thường. Theo khai nhận của Hiếu, hàng ngày vào khoảng 19 giờ tối, Hiếu thuê xe ôm từ Tân Phú chở đến khu vực đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành) để bán vé số nhưng mục đích chính là xin tiền du khách.

Đến 22 giờ, Hiếu lại thuê xe ôm chở về phòng trọ ở Q.Tân Phú. Mỗi ngày đi xin như vậy, Hiếu kiếm được trên dưới 1 triệu đồng.

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