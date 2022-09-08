Xót xa hình ảnh bé gái sơ sinh nằm trong túi đen bị bỏ rơi trong ngõ dưới trời mưa

Xã hội 08/09/2022 15:40

Chính quyền phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa phát thông báo tìm bố mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong ngõ nhỏ dưới trời mưa.

Thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 8/9, chỉ huy Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Công an phường đang phối hợp với UBND phường Đông Ngạc, ra thông báo tìm bố mẹ của một bé gái bị bỏ rơi trong ngõ trước cửa nhà số 11, ngõ 521 đường An Dương Vương, tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc vào sáng cùng ngày.

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Bé gái bị bỏ rơi dưới trời mưa ẩm ướt sáng 8/9. (Ảnh: Dân Trí)

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 8/9, người dân đi qua trước cửa nhà số 11 ngõ 521 đường An Dương Vương thì phát hiện có một túi đen, bên trong có một bé gái sơ sinh. Cháu bé được quấn khăn màu hồng, áo kẻ ô. Qua kiểm tra trên người cháu không có vết trầy xước, nặng 2,5kg, sức khỏe tốt.

Xót xa hình ảnh bé gái sơ sinh nằm trong túi đen bị bỏ rơi trong ngõ dưới trời mưa - Ảnh 2
Cháu bé được quấn khăn màu hồng, áo kẻ ô. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Thông tin từ Vietnamnet cũng cho biết thêm, người dân đã đưa cháu bé đến Trạm y tế phường Đông Ngạc để kiểm tra sức khỏe và bàn giao lại cho trạm y tế phường. 

Đại tá Lê Đức Hùng - Lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc cho biết chính quyền phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã ra thông báo tìm bố mẹ của cháu bé: “Bé gái này mới sinh được vài ngày tuổi. Cơ quan công an cùng chính quyền địa phương đã thông báo tìm người thân của cháu bé. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm y tế phường Đông Ngạc”.

 

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