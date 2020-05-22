Xin tiền mua ma túy không được, nghịch tử chém cha trọng thương

Xã hội 22/05/2020 14:57

Lên cơn nghiện, Dương xin tiền bố mua ma túy nhưng không được nên hai cha con to tiếng với nhau. Bực tức, Dương xuống bếp lấy dao chém cha trọng thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lộc Văn Dương (SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi chém cha trọng thương.

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Xin tiền mua ma túy không được, Lộc Văn Dương chém cha trọng thương - Ảnh: Báo Nghệ An 

Theo điều tra, vào chiều 13/5, khi lên cơn nghiện, Dương xin tiền bố là ông Lộc Văn Hùng để mua ma túy nhưng không được nên hai cha con to tiếng với nhau. Bực tức, Dương xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người cha.

Người dân nghe tiếng kêu cứu nên chạy sang kiểm tra rồi đưa ông Hùng vào bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Dương bỏ chạy lên rừng.

Nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Dương không lâu sau khi hắn bỏ trốn. Được biết, Dương là đối tượng nghiện từ nhiều năm nay.

Theo Công Lý, hiện Lộc Văn Dương đã bị khởi tố tội giết người. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp con sát hại cha khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo điều tra, tối 25/2, Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo về việc ông Trương Văn M. (SN 1967, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ) bất ngờ tử vong.

Qua khám nghiệm bước đầu xác định, nạn nhân có vết thương vùng trán biến dạng mềm nhũn, vùng mắt biến dạng, vùng mặt dập nát, đỉnh thái dương bên phải bị sưng.

Vợ ông M. là bà Nguyễn Thị Đ. khai chồng bị té ngã dẫn đến trọng thương rồi tử vong. Tuy nhiên, cơ quan công an nghi ngờ ông M. bị sát hại, nghi phạm không phải ai khác mà chính là Trương Tấn Th. (SN 1994, con trai ông M.).

Qua đấu tranh, Th. khai nhận sau khi đi nhậu về đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã với cha. Trong lúc nóng giận, Th. đã đánh, đạp vào người ông M. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   Nghệ An con giết cha giết người

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