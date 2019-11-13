Bị mẹ la rầy suốt ngày nhậu nhẹt không lo làm ăn, thanh niên 28 tuổi cầm dao cứa cổ mẹ tử vong. Vụ án con giết mẹ đang được Công an TP. Cần Thơ điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tho Em (28 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) để điều tra vụ con giết mẹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 29/10, sau khi đi nhậu về, Tho Em lội xuống sông mò tôm rồi đem đi bán. Trên đường đi bán tôm, Tho Em lại được bạn rủ đi nhậu nên đã quay về nhà.

Thấy con quay về, bà Phạm Thị Thiểu (72 tuổi, mẹ ruột Tho Em) lên tiếng la mắng vì cho rằng con trai suốt ngày ăn nhậu không lo làm ăn, giữa hai mẹ con xảy ra tranh cãi.

Do bực tức, Tho Em bỏ ra ngoài đường, nhưng sau đó lại quay về nhà, xuống bếp lấy con dao sát hại mẹ ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ con giết mẹ ở Cần Thơ - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo, Công an TP. Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Tho Em đưa về trụ sở lấy lời khai. Vụ án giết người đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít lâu, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ việc tương tự, con giết cha vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt. Theo điều tra, vào sáng 15/7, sau khi đi nhậu về Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tranh cãi với cha ruột là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi). Nguyên nhân vì ông Đúc la mắng Yết vì cho rằng con trai suốt ngày rượu chè say xỉn, không chịu làm ăn.

Sau đó ông Đúc đi có việc bên hàng xóm. Yết biết được nên chặn đường xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ cha. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở.

Phát hiện sự việc, người thân đã bắt giữ Yết giao cho công an xử lý.

Con giết mẹ ở Đắk Lắk vì làm ồn không ngủ được Không ngủ được vì người mẹ cứ la hét, chửi bới trong đêm, Y Thưa Niê đã dùng thắt lưng sát hại mẹ ruột.

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