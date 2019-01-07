Thấy em trai 6 tuổi đang chơi một mình ngoài sân, Bảo dùng rựa chém em tử vong rồi mang xác giấu trong phòng. Một lúc sau, người mẹ đi chợ về tới nơi cũng chịu chung số phận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000, ngụ thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà Võ Thị Kim Hà (sinh năm 1972, mẹ ruột Bảo) và Nguyễn Võ Trí Toàn (sinh năm 2013, em ruột Bảo).

Nguyễn Võ Ngọc Bảo thừa nhận sát hại mẹ và em trai, lấy tài sản rồi bỏ trốn - Ảnh: NLĐ

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, sáng 5/1, thấy cha mẹ đi vắng, Bảo mở nhạc với âm thanh cực lớn và sử dụng cỏ Mỹ với tần suất dày đặc. Thấy em trai 6 tuổi chơi một mình, trong cơn ảo giác, Bảo đã dùng rựa chém em tử vong rồi mang xác giấu trong phòng.

Một lúc sau, bà Hà vừa đi chợ về thì bị con trai dùng rựa và dao chém nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Bảo lấy điện thoại, đồ trang sức và chiếc xe máy của mẹ rời khỏi hiện trường. Khi chạy đến địa phận TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), để có tiền đi đường, Bảo đã bán chiếc điện thoại với giá 2 triệu đồng và chạy vào huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) lẩn trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện, khống chế và bắt giữ đối tượng. Hiện Bảo đã đưa về Khánh Hòa để phục vụ cho công tác điều tra.

Vụ án mạng khiến làng quê rúng động - Ảnh: VOV

Ông V.B. (86 tuổi, họ hàng) bàng hoàng kể lại, sáng hôm xảy ra sự việc Bảo vẫn đi ăn sáng với ông B. và không có biểu hiện gì bất thường.

Theo ông B., nhà bà Hà có 3 con trai. Người con lớn đã lập gia đình, Bảo là con thứ 2.

Như đã đưa tin, chiều 5/1, ông Nguyễn Minh Mẫn (SN 1972, chồng bà Hà) sau khi đi biển về phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, vợ cùng con trai nằm gục trên sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu. Trên người hai nạn nhân có nhiều vết chém, đã tử vong nên báo công an. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt hung thủ sát hại mẹ và em trai, biết động cơ càng thêm phẫn uất Người cha đi biển về phát hiện vợ và con nhỏ nằm bất động trên vũng máu, còn con trai lớn đã biến mất nên lập tức báo công an.

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