Phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động trên vũng máu trong phòng trọ, hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ

Xã hội 06/01/2019 10:53

Nhìn qua cửa sổ phòng trọ, người dân phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động trên nền nhà nên lập tức báo công an.

Hôm nay (6/1), Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc đôi vợ chồng tử vong bất thường ở phòng trọ.

Phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động trên vũng máu trong phòng trọ, hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 1

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng - Ảnh: Zing

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống trong khu trọ ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) đến phòng trọ của anh Điểu Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ Bình Phước). Tuy nhiên gọi mãi không có ai trả lời nên họ nhìn qua cửa sổ phòng thì bàng hoàng phát hiện anh Hiếu và vợ là chị Hồng (30 tuổi) nằm bất động trên nền gạch, xung quanh có nhiều vết máu.

Do cửa phòng bị khóa trái nên những người có mặt tại hiện trường không thể vào trong. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra vụ án.

Qua khám nghiệm sơ bộ, công an xác định 2 nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước, riêng chị Hồng có vết cắt sâu ở cổ.

Theo người dân sống gần khu vực, đêm 5/1, họ nghe tiếng hai vợ chồng anh Hiếu cãi cọ rất lớn, tiếp đó nhiều tiếng động mạnh phát ra. Sáng hôm sau, mọi người qua phòng trọ của cặp đôi xem thử thì phát hiện vụ việc đau lòng.

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