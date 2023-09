Ly hôn rồi vẫn bị chồng cũ tìm đến tận nhà cứa cổ, xẻo lìa tai

Những tưởng sẽ được yên ổn sau khi ly hôn người chồng rượu chè, vũ phu, không ngờ chị Hoa vẫn bị anh ta tìm đến tận nhà hành hung.

Hôm nay (4/1), Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Một (SN 1969, ngụ xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) do có hành vi cố ý gây thương tích cho vợ cũ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1979, ngụ thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn). Dù đã ly hôn được gần 6 tháng nhưng Một vẫn thường xuyên đến nhà cha mẹ ruột của chị Hoa để hành hung, đánh đập vợ cũ.

Những tưởng sẽ được yên ổn sau khi ly hôn người chồng rượu chè, vũ phu, không ngờ chị Hoa vẫn bị anh ta tìm đến tận nhà hành hung - Ảnh: Người Lao Động

Mới đây nhất, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 3/1, Một lại đến nhà chị Hoa kiếm chuyện. Khi chị Hoa vừa mở cửa, Một bất ngờ dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ của vợ cũ. Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Phú Luận (65 tuổi, bố chị Hoa) ở gần đó chạy đến can ngăn. Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Clip: Lời kể xót lòng của người phụ nữ bị chồng cũ tìm tới tận nhà đánh đập, cắt lìa tai

Theo Người Lao Động, chị Hoa và Một có hai con chung, con trai lớn học lớp 9, con gái nhỏ học lớp 4. Một hành nghề xe ôm, thường xuyên rượu chè, mỗi lần say xỉn là về nhà hành hạ vợ. Không chịu nổi đòn roi của chồng, chị Hoa đành đệ đơn xin ly hôn. Cách đây hơn 4 tháng, chị Hoa chính thức được tự do, dọn về nhà cha mẹ ruột sống.

Không cam tâm, Một thường xuyên đến nhà vợ cũ gây sự. Khoảng 2 tháng trước, chị Hoa đang đi ngoài đường thì bị Một chặn đầu xe rồi dùng dao cắt đứt lỗ tai trái. Do tai bị dập nát nên các bác sĩ không thể nối lại được. Vết thương ở tai vừa lành lại thì chị tiếp tục bị chồng cũ hành hung tàn bạo.

