Kiên Giang: Vợ chi 3 tỷ đồng mua nước hài cốt về cho chồng uống để giải 'bùa yêu'

Xã hội 02/01/2019 15:07

Vì tin lời thầy bói, người phụ nữ ở Phú Quốc đã chi 3 tỷ đồng để giải "bùa yêu" cho chồng mà đâu biết rằng đó chỉ là chiêu trò lừa gạt.

Trong đời sống hôn nhân, việc vợ chồng giận hờn, lục đục tình cảm là chuyện khó tránh khỏi. Để hòa giải, chị em phụ nữ áp dụng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có không ít trường hợp "tiền mất, tật mang" chỉ vì mê muội, tin lời thầy bói như trường hợp dưới đây.

Vì nhẹ dạ cả tin, một người phụ nữ ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã bị kẻ xấu lừa mất 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VTC, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Bạch Hoa (sinh năm 1965, ngụ thị trấn Đông Dương) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên Giang: Vợ chi 3 tỷ đồng mua nước hài cốt về cho chồng uống để giải 'bùa yêu' - Ảnh 1
Đối tượng Hoa tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Giữa năm 2015, khi tình cảm vợ chồng lục đục, một phụ nữ ở huyện Phú Quốc đã tìm đến bà Hoa để xem bói. Biết chị có tính ghen tuông, nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng nên bà Hoa nói là chồng chị này bị dính “bùa yêu”, phải làm bùa hóa giải nếu không gia đình sẽ tan nát, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Với hy vọng cứu chồng thoát khỏi tay kẻ xấu, người vợ đã nhiều lần mang tiền đến để thầy bói đưa bùa về hóa giải. Mỗi lần như vậy, bà Hoa nhận từ 10 đến 70 triệu đồng, có lần người vợ đưa cho thầy bói đến 550 triệu đồng để nhận bùa hóa giải. Tổng số tiền nạn nhân phải chi ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Hoa đưa cho chị một chai nước bùa mang về cho chồng uống. Tuy nhiên, qua một thời gian thấy tình cảm vợ chồng không cải thiện, nợ nần chồng chất, nạn nhân mới biết mình bị lừa, trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Kiên Giang: Vợ chi 3 tỷ đồng mua nước hài cốt về cho chồng uống để giải 'bùa yêu' - Ảnh 2
Sau một khoảng thời gian nhưng không thấy hiệu quả nên nạn nhân trình báo với cơ quan công an - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Bạch Hoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đáng sợ hơn, người phụ nữ này khai nhận chai nước bùa mà bà Hoa giao cho nạn nhân là hỗn hợp gồm nước lấy từ đáy các phần mộ vừa được lấy cốt, trộn cùng lông chó mực và gỗ đóng quan tài đã qua sử dụng được đốt thành tro.

Kiên Giang: Vợ chi 3 tỷ đồng mua nước hài cốt về cho chồng uống để giải 'bùa yêu' - Ảnh 3
Chai nước bùa bà Hoa đưa cho nạn nhân gồm hỗn hợp nước từ các phần mộ mới lấy cốt, lông chó mực và gỗ quan tài đã sử dụng đốt thành tro - Ảnh: Internet

Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ tuyệt đối không tin vào những lời bói toán mang tính mê tín dị đoan để tránh "tiền mất tật mang".

Chồng cảnh báo bị lừa, vợ vẫn âm thầm 'tặng' 300 triệu đồng cho bạn trai ngoại quốc

Chồng cảnh báo bị lừa, vợ vẫn âm thầm 'tặng' 300 triệu đồng cho bạn trai ngoại quốc

Dù anh T. đã cảnh báo vợ về chiêu lừa đảo của bạn trai ngoại quốc quen trên mạng nhưng vợ anh vẫn âm thầm đi vay 300 triệu đồng để gửi cho người này qua tài khoản ngân hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   bùa yêu lừa đảo nước hài cốt cách giải bùa yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 9 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 35 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 48 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 40 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày