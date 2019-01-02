Kiên Giang: Vợ chi 3 tỷ đồng mua nước hài cốt về cho chồng uống để giải 'bùa yêu'

Trong đời sống hôn nhân, việc vợ chồng giận hờn, lục đục tình cảm là chuyện khó tránh khỏi. Để hòa giải, chị em phụ nữ áp dụng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có không ít trường hợp "tiền mất, tật mang" chỉ vì mê muội, tin lời thầy bói như trường hợp dưới đây.

Theo thông tin từ VTC, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Bạch Hoa (sinh năm 1965, ngụ thị trấn Đông Dương) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì nhẹ dạ cả tin, một người phụ nữ ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã bị kẻ xấu lừa mất 3 tỷ đồng.

Đối tượng Hoa tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Giữa năm 2015, khi tình cảm vợ chồng lục đục, một phụ nữ ở huyện Phú Quốc đã tìm đến bà Hoa để xem bói. Biết chị có tính ghen tuông, nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng nên bà Hoa nói là chồng chị này bị dính “bùa yêu”, phải làm bùa hóa giải nếu không gia đình sẽ tan nát, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Với hy vọng cứu chồng thoát khỏi tay kẻ xấu, người vợ đã nhiều lần mang tiền đến để thầy bói đưa bùa về hóa giải. Mỗi lần như vậy, bà Hoa nhận từ 10 đến 70 triệu đồng, có lần người vợ đưa cho thầy bói đến 550 triệu đồng để nhận bùa hóa giải. Tổng số tiền nạn nhân phải chi ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Hoa đưa cho chị một chai nước bùa mang về cho chồng uống. Tuy nhiên, qua một thời gian thấy tình cảm vợ chồng không cải thiện, nợ nần chồng chất, nạn nhân mới biết mình bị lừa, trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau một khoảng thời gian nhưng không thấy hiệu quả nên nạn nhân trình báo với cơ quan công an - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Bạch Hoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đáng sợ hơn, người phụ nữ này khai nhận chai nước bùa mà bà Hoa giao cho nạn nhân là hỗn hợp gồm nước lấy từ đáy các phần mộ vừa được lấy cốt, trộn cùng lông chó mực và gỗ đóng quan tài đã qua sử dụng được đốt thành tro.

Chai nước bùa bà Hoa đưa cho nạn nhân gồm hỗn hợp nước từ các phần mộ mới lấy cốt, lông chó mực và gỗ quan tài đã sử dụng đốt thành tro - Ảnh: Internet

Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ tuyệt đối không tin vào những lời bói toán mang tính mê tín dị đoan để tránh "tiền mất tật mang".