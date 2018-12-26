Sôi máu vì chồng 'vui vẻ' với hai gái trẻ trong khách sạn, vợ cầm giày phang liên tiếp vào mặt

Xã hội 26/12/2018 16:46

Bắt quả tang chồng 'vui vẻ' với hai gái trẻ trong khách sạn, vợ xông vào chửi bới, tay cầm giày đánh tới tấp vào mặt bồ nhí mặc chồng ra sức van xin dừng tay.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ kéo người đánh ghen chồng và nhân tình khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Đáng nói, cô vợ bắt được không chỉ một mà tận...hai cô gái trẻ đang "vui vẻ" ở trong khách sạn với chồng. 

Clip: Vợ bắt quả tang chồng 'vui vẻ' cùng hai nhân tình trong khách sạn

Theo hình ảnh trong clip, sau khi bắt tại trận chồng cùng hai cô gái đang trong khách sạn, người phụ nữ được cho là vợ kéo theo nhóm người xông vào phòng rồi chốt cửa lại.

Cô gái trong phòng hốt hoảng tìm đồ bỏ đi, tuy nhiên đã bị người vợ tóm lại, dùng giày đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Dù cô gái liên tục chối cãi: "Không phải em, chị hỏi em ấy xem" nhưng cô vợ vẫn không chịu dừng tay.

Sôi máu vì chồng 'vui vẻ' với hai gái trẻ trong khách sạn, vợ cầm giày phang liên tiếp vào mặt - Ảnh 1

'Sôi máu' vì chồng bênh nhân tình, vợ lao tới giáng liên hoàn cước 'dằn mặt' - Ảnh cắt từ clip

Thấy vợ đang mất bình tĩnh, anh chồng vừa giơ tay đỡ đòn vừa lên tiếng làm lành với vợ: "Thôi em". Tuy nhiên, người vợ vẫn yêu cầu chồng tránh ra đồng thời tuyên bố: "Một là anh ôm nó rồi từ giờ đừng nhìn mặt nhau".  

Dù vậy nhưng anh chồng vẫn cố gắng che chắn, nhẹ nhàng nói: "Anh xin em, vừa nãy ở bên ngoài em nói với anh thế nào", thế nhưng chị vợ vẫn dùng chiếc giày đánh vào mặt chồng yêu cầu đi ra. 

Thấy chị vợ không đánh được cô gái đang trùm chăn, một người khác trong phòng đã xông tới dùng chân đạp tới tấp vào đầu để "dằn mặt". 

Bị đánh đau, cô gái trong chăn phân bua: "Chị ơi em không phải người yêu anh ấy mà. Em chỉ đi uống rượu cùng với anh ấy thôi". Nghe vậy, chị vợ đã nhanh chóng lao ra yêu cầu giữ cô gái vừa chạy ra khỏi phòng lại để giải quyết rõ ràng. 

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc cùng vô số bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

"Ai lâm vào hoàn cảnh của chị vợ mới hiểu là 'sôi máu' cỡ nào. Mình không ủng hộ hành động đánh ghen này nhưng có thể thông cảm được", tài khoản My Trần bình luận.

"Đúng là không còn gì đau đớn bằng, bắt được chồng lăng nhăng với không chỉ một mà tận hai cô gái. Tội nghiệp chị vợ quá", tài khoản Ngọc Thanh bày tỏ.

"Không ở được với nhau thì ly hôn. Đánh người như thế lỡ cô gái bị gì thì chị vợ thiệt chứ ai thiệt. Chỉ vì một lúc thiếu bình tĩnh gây nên hậu quả nghiêm trọng thì có đáng không?", tài khoản Thanh Hải viết.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vợ cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt bồ nhí của chồng: 'Đã cho chúng mày đến với nhau rồi còn trêu ngươi à?'

Vợ cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt bồ nhí của chồng: 'Đã cho chúng mày đến với nhau rồi còn trêu ngươi à?'

Vụ việc ầm ĩ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trên đường khiến giao thông ùn tắc.

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