Theo thông tin gây xôn xao mạng xã hội, sự việc xảy ra trên phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cô gái mặc quần trắng áo đen được cho là đã đánh cô gái mặc quần đen áo trắng khiến nạn nhân ngất xỉu trên đường. Nguyên nhân vụ việc nghi do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến đánh ghen.

Trưa 24/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái bị ngất xỉu giữa đường sau cuộc ẩu đả thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô gái áo trắng là nhân viên một thẩm mỹ viện cạnh đó, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến đánh ghen - Ảnh: Facebook

Cô gái áo đen được cho là người đi đánh ghen - Ảnh: Facebook

Sau vụ xô xát, cô gái áo trắng nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Tiếp đó nạn nhân được đưa vào Bệnh viện 198 chụp chiếu.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý. Cô gái áo đen bị đưa về trụ sở làm việc.

Theo một người dân chứng kiến, trước đó họ thấy cô gái áo đen lớn tiếng nói rằng "Sao mày lại cướp chồng tao" rồi xông tới tát vào mặt cô gái áo trắng. Kết quả cô gái áo trắng nằm bất tỉnh trên nền đất.



Cô gái bị đánh đang tiến hành chiếu chụp kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Facebook



Các đối tượng được đưa về trụ sở công an phường - Ảnh: Facebook

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng cho biết, hiện công an đang xác minh làm rõ sự việc.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều phản đối việc đánh ghen giữa chốn đông người, vì hành vi này chẳng những khiến bản thân mất mặt mà còn vi phạm pháp luật.