Vụ đôi vợ chồng người chết dưới cống, người bị cắt cổ trong chuồng gà: Nghi mâu thuẫn ghen tuông

Xã hội 01/12/2018 11:34

Họ hàng, làng xóm đều thương hai đứa trẻ phải sống xa cha mẹ từ nhỏ, nay lại trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm.

Ngày 30/11, tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng tử vong bất thường khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người thân phát hiện chị Quách Thị Diệu (SN 1994, ngụ xã Tượng Sơn) tử vong ở chuồng gà cạnh nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết chém ở cổ, cổ tay và bàn tay phải. 

Sau khi xem xét hiện trường, người nhà nạn nhân phát hiện bức thư tuyệt mệnh được cho là của chồng chị Diệu với nội dung nhắn mọi người tìm xác mình ở ngoài cống và ra sau nhà sẽ thấy chị Diệu.

Ngay sau đó, mọi người ra khu vực cống Tây (cánh nhà nạn nhân khoảng 400 mét) thì tìm thấy một sợi dây điện được buộc vào đường ray tàu vắt xuống sông. Khi mọi người cầm dây điện kéo lên thì thấy thi thể anh Bùi Hữu Trung (SN 1985, là chồng của chị Diệu) đang buộc vào đó. Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng.

Vụ đôi vợ chồng người chết dưới cống, người bị cắt cổ trong chuồng gà: Nghi mâu thuẫn ghen tuông - Ảnh 1
Người thân lo hậu sự cho hai vợ chồng - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ông Vũ Quang Thơm - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết, vợ chồng nạn nhân là người địa phương nhưng đi làm ăn xa nhiều năm nay, mới trở về nhà được khoảng 2 ngày. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 người con nhỏ (một cháu 5 tuổi, 1 cháu 2 tuổi). Tối hôm trước, anh Trung và chị Diệu còn rủ nhau đi hát karaoke, đến sáng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Chị T. (hàng xóm nạn nhân) cho biết, vợ chồng anh Trung đi làm thuê ngoài Bắc Ninh, lâu lâu mới về nhà. Trong khi chị Diệu làm công nhân tại khu công nghiệp thì anh Trung làm làm phụ hồ, hai con nhỏ đều gửi cho bà ngoại nuôi dưỡng, điều kiện kinh tế khá khó khăn.

Vụ đôi vợ chồng người chết dưới cống, người bị cắt cổ trong chuồng gà: Nghi mâu thuẫn ghen tuông - Ảnh 2
Nơi phát hiện thi thể người chồng - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Nơi phát hiện thi thể chị Diệu nằm ở phía sau căn nhà đang xây dở của hai vợ chồng. Cả hai đã phải tích góp tiền nhiều năm nay mới xây được. Vì không có tiền nên tự tay anh Trung xây chứ không thuê thợ ngoài. Do cả hai đều đi làm xa nhiều năm nay, mới về quê được vài ngày nên hàng xóm không rõ mâu thuẫn gì dẫn đến vụ việc đau lòng. Ai cũng thương hai đứa trẻ phải sống xa cha mẹ từ nhỏ, nay lại trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm.

Bác họ anh Trung nhận xét anh là người hiền lành, hiếm khi cãi vã với vợ. Tuy nhiên bằng nhiều lý do, người này nghi ngờ giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, dẫn đến anh Trung giết vợ rồi tự tử, theo Gia đình & Xã hội.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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