Vợ cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt bồ nhí của chồng: 'Đã cho chúng mày đến với nhau rồi còn trêu ngươi à?'

Vụ việc ầm ĩ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trên đường khiến giao thông ùn tắc.

Chiều 11/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại màn xô xát giữa hai người phụ nữ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sự việc được cho là xảy ra trên phố Hàng Đào (Hà Nội).

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc áo khoác xanh lá cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt cô gái trẻ mặc áo đen đồng thời chửi bới gay gắt. Rất đông người đi đường dừng lại theo dõi sự việc khiến giao thông bị ùn tắc.

Clip: Vợ cầm guốc nhọn phang liên tiếp vào mặt bồ nhí của chồng

Nội dung đoạn clip cho thấy người phụ nữ mặc áo xanh nghi ngờ cô gái trẻ cặp kè với chồng mình nên chặn đường túm tóc đánh ghen. Vừa cầm giày cao gót phang liên tiếp vào mặt cô gái trẻ, người vợ vừa quát tháo: "Đã cho chúng mày đến với nhau còn cứ thích trêu ngươi à?".

Vụ xô xát thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Theo lời kể của người vợ, chị và chồng đã kết hôn được 13 năm, có hai con nhỏ mới 6 tuổi và 4 tuổi. Cô gái bị đánh trong clip chính là bồ nhí của chồng chị. Cô ta cũng nhiều lần nhắn tin thách thức khiến chị vợ 'sôi máu'.

Gần đây, cô bồ nhí dùng điện thoại của anh chồng đăng ảnh tình tứ của cả hai lên Facebook với ý định chọc tức chị vợ. Kết quả, cô vợ quyết định chặn đường, 'dạy' cho nhân tình của chồng một bài học.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều. Hầu hết đều thương cảm cho hoàn cảnh của cô vợ, tuy nhiên vẫn không ủng hộ hành động đánh ghen giữa đường ầm ĩ như trong clip.

"Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu bức xúc cỡ nào, khó bình tĩnh được lắm. Không ủng hộ đánh ghen nhưng có thể thông cảm được", tài khoản T.H. bày tỏ quan điểm.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này Cô vợ còn đang trị bệnh chưa biết sống chết ra sao, người chồng nhất quyết đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến chuyện hậu sự của vợ sau này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cam-giay-cao-got-phang-lien-tiep-vao-mat-bo-nhi-cua-chong-da-cho-chung-may-den-voi-nhau-roi-con-treu-nguoi-a-307422.html