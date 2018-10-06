Lời kể uất ức của người vợ tát chồng khi bắt quả tang đi nhà nghỉ với bồ nhí: 'Anh ấy bị cô ta chài bùa'

Xã hội 06/10/2018 14:08

Theo người vợ, chồng chị vốn là người rất tài giỏi, yêu thương vợ con. Tuy nhiên, từ khi bị người phụ nữ kia 'chài bùa', anh đã bỏ công việc đi với cô ta.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc vợ bắt quả tang chồng dắt bồ đi nhà nghỉ liền xông vào đánh ghen dữ dội, thẳng tay tát vào mặt chồng và quát lớn: "Chọn bồ hay chọn vợ" xảy ra trên phố Hàng Đào, Hà Nội.

Clip vợ đánh ghen chồng và bồ nhí giữa đường

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc áo hoa sau khi phát hiện chồng đi nhà nghỉ với bồ nhí nên rất tức giận. Nói chuyện được vài ba câu, cô vợ liền tát vào mặt chồng rồi chất vấn: "'Em bảo anh bao nhiêu lần rồi? Em đã bảo với anh anh đừng chối nữa. Anh hứa anh bảo anh quay về với em rồi, anh chấm dứt liên lạc, anh chặn hết số điện thoại của nó.... Thế bây giờ như thế nào? Mày chọn con nào? Chọn bồ hay chọn vợ?''.

Lời kể uất ức của người vợ tát chồng khi bắt quả tang đi nhà nghỉ với bồ nhí: 'Anh ấy bị cô ta chài bùa' - Ảnh 1
Nói được dăm ba câu, cô vợ không giữ được bình tĩnh liền tát chồng - Ảnh cắt từ clip

Cảm thấy bị mất mặt, anh chồng vung tay đánh lại vợ. Cô bồ đứng gần đó định chạy mất nhưng bị người vợ nhanh tay tóm lại, yêu cầu nói chuyện phải trái. Hai người phụ nữ giằng co hồi lâu nhưng anh chồng không hề ngăn cản.

Liên quan đến sự việc trên, chị T.D. (tên đã được thay đổi) xác nhận mình chính là người vợ trong clip đánh ghen trên phố Hàng Đào gây xôn xao dư luận.

Chị D. kể, chồng chị vốn là người đàn ông rất thương yêu vợ con, chẳng hiểu sao gần đây lại thay đổi tính cách, lừa dối gia đình để cặp kè với người phụ nữ khác, cứ như là bị "chài bùa" vậy.

Lời kể uất ức của người vợ tát chồng khi bắt quả tang đi nhà nghỉ với bồ nhí: 'Anh ấy bị cô ta chài bùa' - Ảnh 2
Vợ chồng chị D. - Ảnh: NVCC

"Anh ấy là người có học, rất tài giỏi, yêu thương vợ con. Xong từ khi bị người phụ nữ kia chài bùa cứ bỏ công việc đi với cô ta, vì anh ấy bị như thế nên đó cũng là lý do tôi chiến đấu để anh tỉnh ngộ", chị D. trao đổi với Saostar.

Theo chị D., khoảng 20 giờ ngày 21/9, chị đã cảnh báo nhân tình của chồng ở phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm nhưng cô ta không hề lo sợ. Bản thân chồng chị về cũng đã biết lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì sau vẫn đi theo người phụ nữ này.

Về người phụ nữ được cho là bồ nhí kia, chị D. cho biết người này không có chồng nhưng đã có một đứa con đã lớn. Chị D. đã cảnh báo nhiều lần nhưng cô này vẫn thách thức khiến chị vô cùng tức giận.

Lời kể uất ức của người vợ tát chồng khi bắt quả tang đi nhà nghỉ với bồ nhí: 'Anh ấy bị cô ta chài bùa' - Ảnh 3
Người phụ nữ được cho là bồ nhí của chồng chị D. - Ảnh: Saostar

"Chồng tôi rất tốt, là thạc sĩ tu nghiệp bên lĩnh vực thuốc thang. Các con cũng rất ngưỡng mộ bố. Chính vì thế sau khi sự việc xảy ra các con không thể tin nổi bố lại như vậy", chị D. buồn bã chia sẻ.

Khi được hỏi về hành động tát chồng giữa đám đông, chị D. cho biết lúc đó do quá bực tức nên mới bộc phát như vậy. Chị cũng mong muốn chồng sớm tỉnh ngộ, quay trở về chăm lo cho gia đình, yêu thương vợ con. 

Clip bắt quả tang chồng dắt bồ đi nhà nghỉ, vợ lãnh cái tát đầy tủi hổ giữa đám đông

Clip bắt quả tang chồng dắt bồ đi nhà nghỉ, vợ lãnh cái tát đầy tủi hổ giữa đám đông

'Thế bây giờ như thế nào? Mày chọn con nào? Chọn bồ hay chọn vợ?', người vợ chất vấn chồng giữa đám đông.

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