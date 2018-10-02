Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì'

Xã hội 02/10/2018 17:25

"Mày gọi điện, liên lạc còn cãi à? Mày thấy tao hiền quá chứ gì? Hay để tao đến tận nhà mày", cô vợ bức xúc vì bồ nhí chối đây đẩy chuyện cặp kè.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa vợ và bồ nhí thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo những gì diễn ra trong clip, cô vợ (mặc áo trắng) sau một thời gian thăm dò, tìm hiểu đã xác định được danh tính bồ nhí của chồng. Dù từng lên tiếng cảnh cáo nhưng cặp đôi vẫn lén lút qua lại khiến người vợ vô cùng bức xúc, quyết định chạm trán bồ nhí để nói chuyện phải trái.

Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì' - Ảnh 1

Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì' - Ảnh 2

Cô vợ chửi bới, đánh tát tình địch giữa phố đông - Ảnh cắt từ clip

Khi chạm mặt nhau trên phố, người vợ tiến lại gần, vừa chỉ tay thẳng mặt cô bồ vừa quát lớn: "Tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà, có phải tao không cảnh cáo mày đâu. Hả? Tao lịch sự với mày rồi mà". 

Tuy nhiên, cô gái được cho là nhân tình (mặc áo hồng) khẳng định mình vô can và nói "không biết" nhiều lần. Cô vợ tiếp tục chỉ ra bằng chứng: "Mày gọi điện, liên lạc còn cãi à? Mày thấy tao hiền quá chứ gì? Hay để tao đến tận nhà mày".

Bức xúc, người vợ vừa chỉ tay dằn mặt, vừa tát cô bồ nhí mấy cái cảnh cáo. Bị đánh đau nhưng cô gái bị cho là kẻ thứ ba không dám phản kháng, chỉ biết lí nhí thanh minh, đồng thời chắp tay mong cô vợ bỏ qua, tha lỗi.

Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì' - Ảnh 3
Bị người vợ đánh chửi giữa phố, cô gái bị cho là bồ nhí chỉ dám đứng yên, thỉnh thoảng lý nhí thanh minh, thậm chí còn chắp tay xin tha lỗi - Ảnh cắt từ clip

Vụ việc diễn ra giữa phố đông đúc nên rất đông người tập trung lại theo dõi. Một số tiến đến can ngăn thì người vợ quay ra phân trần: "Chị ơi, em nói chị nghe, gặp nó lần đầu em chưa tát vào cái mặt nó chiếc nào nhưng cứ 2 ngày nó lại đi với chồng em".

Thậm chí, trong lúc bức xúc, người vợ còn định đuổi theo cô bồ nhí, quyết "sống mái" một phen với cô này và nhờ người đi cùng mở cốp lấy kéo với ý định "dằn mặt" tình địch.

Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì' - Ảnh 4
Vụ đánh ghen thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Dù chưa biết rõ thực hư câu chuyện nhưng ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với những ý kiến trái chiều.

"Nhìn vợ rõ xinh mà ông chồng cũng đi cặp bồ. Cặp với ai không cặp, lại cặp với bà nhìn như ma, xấu hơn vợ bao nhiêu nữa chứ", P.K. bình luận.

"Trước tiên phải trách ông chồng. Ông ấy mà đứng đắn đàng hoàng thì chẳng con nào gạ gẫm hay tán tỉnh được. Chị vợ đánh ghen nữa cũng vô ích thôi", M.O. bày tỏ.

"Có chuyện gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đánh ghen rồi cả thiên hạ biết, lúc đấy muốn sống tiếp với nhau cũng khó mà ly dị lại khổ các con", Y.T. cho biết.

Sự việc được cho là xảy ra ở Bắc Giang. Hiện đoạn clip vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

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