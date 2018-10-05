Clip bắt quả tang chồng dắt bồ đi nhà nghỉ, vợ lãnh cái tát đầy tủi hổ giữa đám đông

Xã hội 05/10/2018 12:17

'Thế bây giờ như thế nào? Mày chọn con nào? Chọn bồ hay chọn vợ?', người vợ chất vấn chồng giữa đám đông.

Sáng 5/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với bồ nhí liền lao vào đánh ghen ầm ĩ. Vụ việc thu hút sự chú ý của người đi đường, một số người đã quay lại cảnh xô xát rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên phố Hàng Đào, Hà Nội vào tối 4/10. Sau khi nói chuyện được đôi ba câu, cô vợ đã không ngần ngại tát thẳng vào mặt chồng giữa đám đông. Cảm thấy bị mất mặt, anh chồng vung tay đánh lại vợ.

''Em bảo anh bao nhiêu lần rồi? Em đã bảo với anh anh đừng chối nữa. Anh hứa anh bảo anh quay về với em rồi, anh chấm dứt liên lạc, anh chặn hết số điện thoại của nó.... Thế bây giờ như thế nào? Mày chọn con nào? Chọn bồ hay chọn vợ?''người vợ chất vấn chồng.

Cô bồ đứng gần đó định chạy mất nhưng bị người vợ nhanh tay tóm lại, yêu cầu nói chuyện phải trái. Hai người phụ nữ giằng co hồi lâu nhưng anh chồng không hề ngăn cản.

Clip vợ bắt quả tang chồng dắt bồ vào nhà nghỉ và cái tát "đắng ngắt" dành cho kẻ phản bội

Một số người chứng kiến sự việc đã khuyên cô vợ nên chấm dứt với chồng nếu việc này quả thật đã tái diễn nhiều lần. Một số thì khuyên ba người nên về nhà giải quyết thay vì giằng co với chồng giữa đường thế này. Không rõ kết thúc ra sao nhưng ai cũng hiểu người đau đớn và xấu hổ nhất chính là cô vợ.

Clip bắt quả tang chồng ngoại tình vợ lao vào đánh chửi ở Hà Nội
Nói được dăm ba câu, cô vợ không giữ được bình tĩnh liền tát chồng - Ảnh cắt từ clip
Clip bắt quả tang chồng ngoại tình vợ lao vào đánh chửi ở Hà Nội
Người đàn ông đánh lại vợ giữa phố đông - Ảnh cắt từ clip

Clip hiện thu hút gần 180 nghìn lượt xem và 1.400 bình luận.

"Xem clip mà xót xa cho cô vợ kinh khủng. Đẻ vài đứa con là xuống sắc, bù đầu kiếm tiền, chăm con nên bị chồng chê chồng chán. Làm phụ nữ hãy biết thương bản thân mình chị nhé", Hải Anh bình luận.

Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì'

Vợ chửi bới, đánh tát bồ nhí giữa đường: 'Mày thấy tao hiền quá chứ gì'

"Mày gọi điện, liên lạc còn cãi à? Mày thấy tao hiền quá chứ gì? Hay để tao đến tận nhà mày", cô vợ bức xúc vì bồ nhí chối đây đẩy chuyện cặp kè.

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