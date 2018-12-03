Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này

Xã hội 03/12/2018 11:10

Cô vợ còn đang trị bệnh chưa biết sống chết ra sao, người chồng nhất quyết đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến chuyện hậu sự của vợ sau này.

Câu chuyện vợ bị ung thư, chồng nằng nặc đòi ly hôn để cưới vợ mới hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ với cách hành xử cạn tình của người chồng, đồng thời động viên cô vợ hãy cố gắng đương đầu với bệnh tật.

Theo nội dung bài viết đang được dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt, đôi vợ chồng kết hôn được 1 năm thì chị vợ không may bị ung thư máu. Người chồng chẳng những không chăm sóc mà còn âm thầm chuyển hộ khẩu của vợ về nhà mẹ đẻ. Đáng phẫn nộ hơn, trong lúc chị vợ đang đau đớn trong bệnh viện vì phải xạ trị, anh ta đã có nhân tình, nhất quyết đòi ly hôn ngay lập tức.

Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này - Ảnh 1
Ảnh cưới của cặp đôi - Ảnh: Facebook

Đặc biệt, trong ảnh chụp những đoạn tin nhắn được cho là của cặp đôi trong câu chuyện, anh chồng liên tục khuyên nhủ vợ hãy buông tha cho mình, đừng bắt người khác phải đau khổ theo càng khiến dân mạng thêm "sôi máu".

Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này - Ảnh 2
Người chồng trách vợ không hiểu chuyện, không chịu giải thoát cho anh ta - Ảnh: Facebook
Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này - Ảnh 3
Cho rằng người vợ bệnh tật không đáng được yêu thương - Ảnh: Facebook
Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này - Ảnh 4
Cô vợ còn đang trị bệnh, anh chồng đã tính đến chuyện...hậu sự - Ảnh: Facebook
Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này - Ảnh 5
Người vợ đáng thương liên tục bị chồng chỉ trích vì không biết điều - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện nhận về hàng chục ngàn bình luận tức giận, trách người chồng vô tình vô nghĩa, đồng thời khuyên cô vợ hãy sớm dứt tình với anh ta để chuyên tâm trị bệnh.

"Thương chị quá, mong chị sớm khỏi bệnh!"; "Không thể tin nổi có người chồng độc ác đến thế"; "Vợ còn đang trị bệnh, chồng đã lo ly hôn để sau làm hậu sự cho khỏi dính dáng đến anh ta, thật không còn gì để bình luận về loại người này nữa"; "Tôi tin vào luật nhân quả, thế nên chị đừng lo nghĩ gì nữa, cố gắng trị bệnh vì bản thân, vì cha mẹ của mình"; "Ly hôn để anh ta sống với bồ đi chị, báo ứng sẽ đến nhanh thôi"..., dân mạng bình luận.

Liên hệ với chị N.K. (người vợ trong câu chuyện), chị cho biết những đoạn tin nhắn giữa hai vợ chồng là do một người em đưa lên mạng, dù bản thân đau đớn và cô đơn thế nào, chị cũng không muốn cho người ngoài biết chuyện.

Vợ bị ung thư máu, chồng cặp bồ rồi nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn dính dáng đến...hậu sự sau này - Ảnh 6
Tâm sự đẫm nước mắt của chị N.K. trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

Chị K. tâm sự, căn bệnh quái ác biến chị từ cô gái đang độ tuổi xuân phơi phới trở nên héo hon, gầy mòn. Nhìn mái tóc đen dài dần rụng hết, chị chỉ ước được chồng ôm vào lòng vỗ về, an ủi. 

Thế nhưng vào lúc chị K. cần một điểm tựa để dựa vào, chồng chị đã thẳng thừng đòi ly hôn vì "chuyện gì đến cũng phải đến". Một thời gian sau chị mới biết, trong thời gian chị đang chống chọi với bệnh tật, người chồng mình hết mực yêu thương đã chuyển ra ở trọ, sống cùng cô gái làm chung công ty.

Tuy nhiên, chị K. không hề có ý định đánh ghen, bởi chị không muốn hao tổn tâm sức cho một người chồng như vậy. Hiện chị chỉ muốn chuyên tâm chữa bệnh, sống vì bản thân và cha mẹ, những người thật lòng yêu thương và luôn sẵn sàng chào đón chị trở về.

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