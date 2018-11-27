'Cặp đôi đũa lệch' vợ hơn chồng 13 tuổi đón con trai đầu lòng, khoe hạnh phúc cực kỳ viên mãn

Xã hội 27/11/2018 20:22

Sau 1 năm kết hôn, cặp đôi vợ hơn chồng 13 tuổi đã chào đón con trai đầu lòng, khoe cuộc sống hiện tại vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc viên mãn của "cặp đôi đũa lệch"

Cuối năm 2017, dư luận xôn xao về chuyện tình của chú rể Bùi Ngọc Đức (SN 1992, quê Thanh Hóa) và cô dâu Phan Phương Ngọc (SN 1979, ngụ Hà Nội). Thời điểm cả hai kết hôn, anh Đức mới 26 tuổi, còn chị Ngọc đã 39 tuổi. 

"Cặp đôi đũa lệch" từng nhận không ít bàn tán, đàm tiếu của dư luận. Thế nhưng trong 1 năm qua, cả hai đã cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu đẹp như chuyện cổ tích.

Mới đây, chị Ngọc đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh cho chồng. Anh Đức không giấu nổi hạnh phúc khi được làm cha, đồng thời cho biết con trai anh nặng 3,2 kg, chào đời ở bệnh viện huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Vì đây là đứa cháu đầu tiên nên gia đình, họ hàng hai bên đều trông ngóng vô cùng.

'Cặp đôi đũa lệch' vợ hơn chồng 13 tuổi đón con trai đầu lòng, khoe hạnh phúc cực kỳ viên mãn - Ảnh 1
Vợ chồng chị Ngọc hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng - Ảnh: Dân Trí

Ông bố trẻ chia sẻ, vợ anh đau đẻ suốt 2 ngày vất vả vô cùng. Đến khi vào phòng sinh, bác sỹ đã ưu ái cho anh Đức ở bên vợ. Chị Ngọc sinh khó, cộng thêm sức khỏe yếu nên anh Đức đã cầm tay, động viên rất nhiều. May mắn là cuối cùng đứa bé đã bình an ra đời trong hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh chị.

Những ngày đầu ở viện, bé trai thường xuyên quấy khóc. Anh Đức thay vợ bế con, tự thay tã, pha sữa cực kỳ thành thục khiến người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Hiện mẹ con chị Ngọc đã về nhà, cháu bé cũng đã quen dần với nhịp sinh hoạt của gia đình.

Anh Đức kể, vợ anh rất được lòng nhà chồng và bà con làng xóm. Lúc mới cưới, do tuổi tác chênh lệch giữa hai người nên không thể tránh khỏi những lời bàn tán, dị nghị. Tuy nhiên qua thời gian, những lời xì xào không còn nữa, hàng xóm đều yêu mến đôi vợ chồng, đi đâu cũng hỏi thăm.

Trong cuộc sống gia đình, bố mẹ anh Đức rất yêu thương con dâu, coi chị Ngọc như con gái. Đặc biệt khi chị Ngọc mang thai, cả gia đình không cho chị làm gì, chỉ ở nhà chuyên tâm dưỡng thai. 

'Cặp đôi đũa lệch' vợ hơn chồng 13 tuổi đón con trai đầu lòng, khoe hạnh phúc cực kỳ viên mãn - Ảnh 2
Chuyện tình của cặp đôi từng bị dị nghị, bàn tán vì sự chênh lệch tuổi - Ảnh: Dân Trí

Anh Đức cho biết, tính chị Ngọc nói nhiều, sạch sẽ quá nhưng anh tôn trọng và thay đổi bản thân để dung hòa. Ngược lại, chị Ngọc cũng luôn lắng nghe và chia sẻ với chồng, cùng anh thay đổi những thiếu sót. Tuy tuổi tác chênh lệch nhưng vợ chồng anh ít xảy ra cãi vã, bất đồng. Cả hai luôn tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau nên cuộc sống rất hạnh phúc.

Hiện tại, anh Đức ăn chay trường và theo Đạo Phật, còn vợ anh giữ nếp ăn chay 10 ngày mỗi tháng. Hàng ngày, anh dậy từ 4 giờ 30 đọc kinh, niệm phật sau đó làm việc tại xưởng gỗ nội thất của gia đình.

Ông bố trẻ cũng hạnh phúc khoe, từ ngày kết hôn, vợ anh trẻ đẹp ra rất nhiều. Trước đây khi ảnh cưới của hai người bị tung lên mạng, một số người đã chê bai, xì xào nhan sắc của chị Ngọc. Thế nhưng hiện tại, ai cũng nhận xét chị Ngọc trẻ trung hơn chồng. Từ ngày có con, tình cảm vợ chồng anh chị càng thêm gắn bó. Đây có thể coi là hạnh phúc viên mãn, anh Đức không còn mong muốn điều nào hơn thế.

Chuyện tình sóng gió của chàng sinh viên Bách Khoa và cô thợ may

Anh Đức quen vợ mình khi cả hai sống chung trong xóm trọ ở Hà Nội. Thời điểm đó, anh là sinh viên trường ĐH Bách Khoa còn chị Ngọc đang là công nhân may cho một nhà máy.

Thấy người phụ nữ hiền lành, lại sống một mình nên anh hay bắt chuyện, hỏi han. Qua những lần tâm sự, anh Đức được biết chị Ngọc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống khó khăn lại bận rộn nên đã qua tuổi xuân mà vẫn chưa yêu đương.

Tuy ít hơn chị Ngọc 13 tuổi, anh Đức tỏ ra rất chững chạc, trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ. Cả hai cùng theo Đạo Phật nên hay cùng nhau đi chùa và làm việc thiện nguyện. Sự đồng cảm ngày nào bỗng lớn dần thành tình yêu. Ba năm sau, cả hai quyết định về chung một nhà.

Chuyện tình này từng nhận được vô số lời xì xào, bàn tán từ dư luận. Thế nhưng hiện tại, cuộc sống của vợ chồng anh Đức vô cùng hạnh phúc, đủ sức dập tắt những lời dị nghị trước đây.

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