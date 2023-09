Cụ thể, chị X.T. nhặt được chiếc khuyên tai lạ trên ô tô của chồng. Chiếc khuyên tai này được vặn chốt cẩn thận, không hề có dấu hiệu vô tình bị rơi. Chị nghi ngờ chồng ngoại tình, kẻ thứ ba đang cố tình muốn gia đình chị lục đục nên xin ý kiến mọi người vì không biết giải quyết sự việc ra sao.

Chẳng ngờ, một "nữ thám tử" đã ra tay giúp đỡ, âm thầm truy tìm chủ nhân của chiếc khuyên tai khiến mọi người ngỡ ngàng.

"Tớ vào Facebook bạn X.T - tra FB chồng bạn - rồi vào ảnh chồng bạn ấy xem ai thả tim - loại trừ dần và phát hiện 1 bạn nữ có ngoại hình hiện đại, đeo hoa tai to và nổi bật giống y cái mẹ X.T nhặt được - sau đó vào xem thông tin FB riêng, ảnh gần đây. Chồng mẹ T. có kết bạn với cô này nhé, 2 người có like qua lại với nhau, có bằng chứng up trên ảnh đây".

Những suy luận logic mà cô gái đưa ra khiến người xem há hốc mồm. Cô còn đăng ảnh kèm thông tin của cô gái có đôi hoa tai giống hệt cái mà chị X.T. đang giữ. Đúng là đừng đùa với phụ nữ mà!

Nhân vật bị nghi là kẻ thứ ba để lại chiếc hoa tai mà chị X.T. nhặt được - Ảnh: Facebook

Sau khi lam truyền khắp ngõ ngách mạng xã hội, câu chuyện trên thu hút hàng ngàn bình luận, chia sẻ từ người dùng mạng.

"Phụ nữ mà 'ngửi' được hai chữ ngoại tình là lập tức thông minh, nhạy bén kinh khủng. Vậy nên tôi không bao giờ dám làm chuyện có lỗi với vợ", tài khoản Hải Anh bình luận.

"Có ai biết cái kết ra sao không, ly kỳ dễ sợ", tài khoản Minh Nhật cho biết.

"Giờ cứ cô nào hay 'like' ảnh chồng là phải nghi ngờ luôn", tài khoản Thu Hằng viết.

"Cách điều tra này không khó. Đáng nói là không quen không biết mà vẫn nhiệt tình giúp nhau đến thế. Đúng là khi cần đối phó với kẻ thứ ba, chị em tự khắc đứng cùng một chiến tuyến", tài khoản Đức Phạm bình luận.

Bên cạnh đó, một số người nhận ra câu chuyện trên xảy ra từ năm ngoái. Nay được chia sẻ lại vẫn hot như ban đầu.

Hiện câu chuyện vẫn đang được phe chị em lấy đó làm kinh nghiệm sống còn để phát giác chồng ngoại tình, còn cánh mày râu cũng giật mình thon thót, tự nhủ không được làm chuyện có lỗi với vợ.