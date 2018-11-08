Nam thanh niên túm tóc, đánh người yêu như 'kẻ thù' trên phố Hà Nội phân bua: 'Tại nó láo'

Xã hội 08/11/2018 14:12

Không biết vì mâu thuẫn gì mà nam thanh niên đánh đấm, đạp người yêu không thương tiếc ngay giữa đường. Vụ xô xát thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, quay clip tung lên mạng xã hội.

Ngày 7/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên túm tóc hành hung bạn gái ngay trên phố trước sự chứng kiến của nhiều đường đi đường khiến ai nấy vô cùng bức xúc. Sự việc được cho là xảy ra ở Yên Lãng, Đống Đa (Hà Nội).

Nam thanh niên túm tóc, đánh người yêu như 'kẻ thù' trên phố Hà Nội phân bua: 'Tại nó láo' - Ảnh 1
Nam thanh niên đánh bạn gái trên phố - Ảnh: Facebook
Nam thanh niên túm tóc, đánh người yêu như 'kẻ thù' trên phố Hà Nội phân bua: 'Tại nó láo' - Ảnh 2
Một số người dân can ngăn đôi nam nữ - Ảnh: Facebook

Theo lời một số nhân chứng, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn to tiếng nên cô gái trẻ liên tục túm áo, giằng co với nam thanh niên ngay trên phố. Bị kéo rách áo, thanh niên bức xúc, gạt tay bạn gái ra và quát lớn "bỏ tay ra chưa!". Tuy nhiên, cô bạn gái vẫn tiếp tục xô xát với anh ta trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Một lúc sau, nam thanh niên túm tóc, đánh đấm liên tiếp vào đầu và lưng cô gái. Thấy vụ việc mất kiểm soát, một số người dân đã tiến lại can ngăn. Lúc này, nam chính trong clip mới dừng tay và lớn tiếng phân bua "tại nó láo".

Thấy người dân kéo đến ngày càng đông, cặp đôi đã nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Dù vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vụ ẩu đả, dân mạng vẫn cho rằng chàng trai nên kiềm chế, bình tĩnh giải quyết sự việc chứ không nên hành hung bạn gái ngay trên phố như vậy. 

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết đều chỉ trích hành vi lỗ mãng của chàng trai, đồng thời thương cảm cho cô gái thiếu may mắn.

"Có chuyện gì về nhà giải quyết không được hay sao mà đánh nhau giữa đường như thế. Thanh niên sức dài vai rộng mà đánh người yêu như kẻ thù, nhìn anh ta vung nắm đấm vào mặt cô người yêu mà xót xa quá", tài khoản H.A. bình luận.

"Có thể cô gái có lỗi nên anh người yêu tức giận, tuy nhiên dù là vậy đi chăng nữa thì cũng không thể đánh đập phụ nữ như thế. Cảm thấy không yêu được nữa thì chia tay, cần gì hành hạ nhau khổ sở thế", tài khoản M.L. bày tỏ quan điểm.

Nam thanh niên túm tóc, đánh người yêu như 'kẻ thù' trên phố Hà Nội phân bua: 'Tại nó láo' - Ảnh 3
Cả hai xô xát đến mức rách áo - Ảnh: Facbeook
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