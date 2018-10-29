Tối 28/10, đoạn clip ghi lại cảnh vợ đánh chồng giữa đường trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sự việc hy hữu khiến hội chị em ngạc nhiên tột độ, cánh mày râu được phen lắc đầu ngán ngẩm.

Hình ảnh trong clip cho thấy người chồng ngồi khúm núm ở góc tường, cô vợ đứng đối diện cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người chồng. Vừa đánh chị vợ vừa chửi mắng thậm tệ: "Tao nói như thế nào, tao nói đây là chỗ làm ăn của người ta tao nói bao nhiêu lần rồi, tao nói nhỏ nói lớn mày không nghe. Cái mặt mày chỉ biết mày chứ mày làm gì biết tao".

Người chồng sau một hồi chịu đựng cũng vùng lên cản vợ và cãi lại: "Thì tao mắc mớ gì đến mày, tao có nói gì đâu tự nhiên đánh tao. Tao đâu có nói gì mày, rủ tao qua đó chơi thì tao qua chơi rồi giờ đánh tao. Tao không thể nói được luôn á".

Cô vợ tiếp tục nhéo tai, giật tóc rồi thách thức chồng: "Rồi sao, thế giờ mày làm gì tao hả?".

"Tao chỉ nể ông Q. thôi đó", ông chồng lí nhí cãi lại.

Cô vợ cầm nón bảo hiểm đánh chồng bôm bốp - Ảnh cắt từ clip

Thấy đôi vợ chồng cãi vã, người quay clip tên Q. lên tiếng can ngăn nhưng cũng không đủ để đôi vợ chồng ngừng tay.

"Tao đánh mày chết bây giờ mày tin không. Đi, chở tao về", chị vợ tiếp tục chửi bới.

"Tao không có xe mày không thấy à", anh chồng cãi lại.

"Không có xe hay không muốn tao về", chị vợ giơ tay tát liên tiếp, thậm chí còn dùng chân đạp vào mặt chồng.

Đến tận cuối đoạn clip, người chồng cũng chỉ biết cúi mặt chịu đòn.

Người chồng bị vợ đánh chỉ biết nhẫn nhịn - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội chỉ sau ít giờ đăng tải. Hầu hết cư dân mạng đều bức xúc trước cách hành xử của cô vợ. Cánh mày râu thì được phen cảm thán "xem xong chẳng dám lấy vợ nữa".

"Có chuyện gì từ từ về nhà giải quyết sao lại đánh chồng giữa đường như thế? Cô vợ này không biết câu 'xấu chàng hổ ai' sao?", tài khoản T.H. bình luận.

"Không hiểu sao lại đánh đập, chửi bới chồng thậm tệ như thế. Thường thì mình rất ghét đàn ông vũ phu nhưng trong trường hợp này chỉ mong anh chồng 'bật' lại cho cô vợ bớt ghê gớm đi", tài khoản H.A. bày tỏ quan điểm.