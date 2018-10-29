Vợ đánh chửi, đạp liên tiếp vào mặt chồng giữa đám đông: 'Tin tao đánh mày chết bây giờ không?'

Xã hội 29/10/2018 03:43

Người chồng chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn khi bị vợ đánh chửi thậm tệ. Thỉnh thoảng anh có cãi lại mấy câu nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì.

Tối 28/10, đoạn clip ghi lại cảnh vợ đánh chồng giữa đường trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sự việc hy hữu khiến hội chị em ngạc nhiên tột độ, cánh mày râu được phen lắc đầu ngán ngẩm.

Clip vợ đánh chửi chồng thậm tệ giữa đường

Vợ đánh chửi, đạp liên tiếp vào mặt chồng giữa đám đông: 'Tin tao đánh mày chết bây giờ không?' - Ảnh 1
Người đàn ông bị vợ đánh chửi thậm tệ - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip cho thấy người chồng ngồi khúm núm ở góc tường, cô vợ đứng đối diện cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người chồng. Vừa đánh chị vợ vừa chửi mắng thậm tệ: "Tao nói như thế nào, tao nói đây là chỗ làm ăn của người ta tao nói bao nhiêu lần rồi, tao nói nhỏ nói lớn mày không nghe. Cái mặt mày chỉ biết mày chứ mày làm gì biết tao".

Người chồng sau một hồi chịu đựng cũng vùng lên cản vợ và cãi lại: "Thì tao mắc mớ gì đến mày, tao có nói gì đâu tự nhiên đánh tao. Tao đâu có nói gì mày, rủ tao qua đó chơi thì tao qua chơi rồi giờ đánh tao. Tao không thể nói được luôn á". 

Cô vợ tiếp tục nhéo tai, giật tóc rồi thách thức chồng: "Rồi sao, thế giờ mày làm gì tao hả?".

"Tao chỉ nể ông Q. thôi đó", ông chồng lí nhí cãi lại.

Vợ đánh chửi, đạp liên tiếp vào mặt chồng giữa đám đông: 'Tin tao đánh mày chết bây giờ không?' - Ảnh 2
Cô vợ cầm nón bảo hiểm đánh chồng bôm bốp - Ảnh cắt từ clip

Thấy đôi vợ chồng cãi vã, người quay clip tên Q. lên tiếng can ngăn nhưng cũng không đủ để đôi vợ chồng ngừng tay.

"Tao đánh mày chết bây giờ mày tin không. Đi, chở tao về", chị vợ tiếp tục chửi bới.

"Tao không có xe mày không thấy à", anh chồng cãi lại.

"Không có xe hay không muốn tao về", chị vợ giơ tay tát liên tiếp, thậm chí còn dùng chân đạp vào mặt chồng.

Đến tận cuối đoạn clip, người chồng cũng chỉ biết cúi mặt chịu đòn.

Vợ đánh chửi, đạp liên tiếp vào mặt chồng giữa đám đông: 'Tin tao đánh mày chết bây giờ không?' - Ảnh 3
Người chồng bị vợ đánh chỉ biết nhẫn nhịn - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội chỉ sau ít giờ đăng tải. Hầu hết cư dân mạng đều bức xúc trước cách hành xử của cô vợ. Cánh mày râu thì được phen cảm thán "xem xong chẳng dám lấy vợ nữa".

"Có chuyện gì từ từ về nhà giải quyết sao lại đánh chồng giữa đường như thế? Cô vợ này không biết câu 'xấu chàng hổ ai' sao?", tài khoản T.H. bình luận.

"Không hiểu sao lại đánh đập, chửi bới chồng thậm tệ như thế. Thường thì mình rất ghét đàn ông vũ phu nhưng trong trường hợp này chỉ mong anh chồng 'bật' lại cho cô vợ bớt ghê gớm đi", tài khoản H.A. bày tỏ quan điểm. 

Bị vợ trẻ đánh ghen trong nhà nghỉ, nhân tình lớn tuổi dùng gối che cơ thể lõa lồ

Bị vợ trẻ đánh ghen trong nhà nghỉ, nhân tình lớn tuổi dùng gối che cơ thể lõa lồ

Thấy vợ đánh nhân tình, người chồng ra sức can ngăn nhưng không được liền quay sang quát mắng: ''Bỏ tay ra, tao đùa với mày đấy à. Tao bảo mày thôi cơ mà, mày có thôi đi không''.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ đánh chồng clip vợ đánh chồng bạo hành gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 12 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày