Chồng hỏi 'thích gì để anh mua' nhân dịp 20/10, ai ngờ vợ cao tay khiến anh 'khóc ròng'

Xã hội 18/10/2018 16:13

Bị vợ cho vào "tròng" nhưng anh chồng này vẫn vui vẻ thực hiện nhiệm vụ vợ giao, đồng thời khuyên cánh mày râu một câu khiến chị em tán thưởng.

Không khí Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang tràn ngập trên mạng xã hội. Chắc hẳn cánh mày râu đang vắt óc suy nghĩ sẽ tặng món quả ý nghĩa gì để thể hiện tình yêu mình dành nửa kia.

Thế nhưng, anh chồng trong câu chuyện dưới đây thay vì khổ sở vắt óc nghĩ thì mạnh dạn tuyên bố thẳng với vợ: "Em thích gì để anh mua". Cứ tưởng thế là khôn ngoan để khỏi phải lo nghĩ vụ quà cáp, nào ngờ đâu lại bị cô vợ cho vào "tròng" với thử thách còn khổ hơn.

Chồng hỏi 'thích gì để anh mua' nhân dịp 20/10, ai ngờ vợ cao tay khiến anh 'khóc ròng' - Ảnh 1
Câu chuyện chồng 'mắc bẫy' vợ vì quà 20/10 thu hút sự quan tâm của mọi người - Ảnh: chụp màn hình

Câu chuyện hài hước được chính chủ đăng tải trong một nhóm kín trên Facebook khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, anh chồng tâm sự:

"Xin phép xưng tao cho dễ nói chuyện!

Tao lấy vợ được 5 năm và sau mỗi buổi cơm thì tao chỉ việc phụ bưng ra cho cho vợ rửa chén bát... Cũng biết sắp đến ngày của các chị em, tao mới giả vờ tâm lý hỏi vợ là: em thích gì anh cũng mua cho.

Tao mạnh miệng vậy đương nhiên vì tao hiểu tính vợ tao quá mà. Nó làm gì dám cho tao tiêu tiền, tao ung dung cười khoái chí.

Thế mà nó chỉ cười nham hiểm, chỉ vào mâm cơm là tao hiểu liền. Từ đó tới giờ cũng được cả tuần rồi, ngày nào ăn xong tao cũng phải lóc cóc bê mâm đi rửa bọn mày ạ.

Tao cũng chỉ than vậy thôi chúng mày ạ, chứ cả năm có được 2 ngày, thêm sinh nhật nữa là 3. Vợ nó làm nhiều chứ mình làm bao nhiêu.

Chúng mày sẽ tặng gì cho vợ nhân ngày 20/10 này?"

Chồng hỏi 'thích gì để anh mua' nhân dịp 20/10, ai ngờ vợ cao tay khiến anh 'khóc ròng' - Ảnh 2
Dù miệng than khổ nhưng anh chồng vẫn vui vẻ thực hiện nhiệm vụ vợ giao - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, anh chồng dễ thương trong câu chuyện được các chị em ủng hộ vô cùng nhiệt tình.

Dù miệng than khổ nhưng trong thâm tâm anh vẫn hiểu rõ, chồng san sẻ việc nhà với vợ là chuyện đương nhiên, đồng thời khuyên các ông chồng khác cũng nên giúp đỡ vợ.

"Ngày nào tôi cũng rửa bát cho vợ, chả cứ là 8/3 hay 20/10 mới làm. Đàn ông muốn đảm đương được công to việc lớn ngoài xã hội, trước tiên phải bảo bọc được người phụ nữ của mình cái đã", tài khoản Minh Trần viết.

"Miệng than khổ nhưng vẫn làm việc chăm chỉ, đáng yêu quá đi mất. Chúc vợ chồng anh chị mãi hạnh phúc nhé", tài khoản Thu Hương bày tỏ.

"Món quà đắt giá thế nào cũng không bằng tình cảm, sự quan tâm chồng dành cho vợ. Phụ nữ chúng tôi chỉ cần người chồng thấu hiểu, giúp đỡ chút thôi là hạnh phúc lắm rồi", tài khoản Lan Trần bình luận.

Bên cạnh sự hào hứng và vui vẻ của hội chị em, cánh mày râu lại đùa rằng cũng may biết câu chuyện này sớm hơn để đỡ mắc bẫy vợ.

"Haha cũng may biết chuyện này sớm để mà tránh"; "Rút kinh nghiệm không dám hỏi vợ câu đó nữa"; "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé"...,dân mạng hài hước bình luận.

Câu chuyện vui vẻ trước ngày 20/10 này vẫn đang thu hút sự quan tâm của mọi người.

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