Clip cha nghẹn lời dặn dò con gái trong đám cưới: '24 năm qua, bố đã làm tất cả cho con, kể cả bằng tính mạng của mình'

Xã hội 15/10/2018 15:46

Nghe cha dặn dò, cô dâu trẻ không kìm được xúc động, vừa nắm chặt tay chú rể vừa lau vội đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Đám cưới được xem là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Ngoài nhân vật chính là cô dâu chú rể, những người làm cha làm mẹ cũng trải qua đủ những cung bậc cảm xúc, đặc biệt là bên nhà gái. Vui vì con đã tìm được chỗ dựa vũng chắc, cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ của riêng mình. Thế nhưng cũng không thể tránh được buồn tủi vì từ nay không được ở gần, chăm sóc, bảo bọc con như trước đây nữa.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người cha cố gắng kìm nén cảm xúc để dặn dò con gái những lời từ đáy lòng trước khi con lên xe hoa theo chồng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Clip cha dặn dò con gái trước khi lấy chồng khiến nhiều người xúc động 

Đứng trên sân khấu cùng con gái, con rể và gia đình thông gia, người bố tỉ mỉ dặn dò con những lời thật lòng nhất: "Bố mẹ giàu thì con có, bố mẹ khó thì con không. 24 năm qua, bố mẹ sinh các con ra, bằng tất cả những gì nếu bố làm được, bằng cả tính mạng của mình, bố cũng sẽ làm để nuôi con".

Bên cạnh đó, người bố cũng nhắc nhở con gái phải luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của nàng dâu khi chung sống với gia đình chồng. Không chỉ san sẻ tình cảm mà còn phải gánh một phần trách nhiệm với các bậc sinh thành về việc bảo ban, chăm sóc những đứa em thơ như cách cha mẹ đã làm cách đây hơn 20 năm.

Clip cha nghẹn lời dặn dò con gái trong đám cưới: '24 năm qua, bố đã làm tất cả cho con, kể cả bằng tính mạng của mình' - Ảnh 1
Cô dâu xúc động trước những lời dặn dò của cha - Ảnh cắt từ clip

"Nhưng hạnh phúc của con, đến giờ này bố chỉ làm được có thế. Để chúc mừng cho con lên xe hoa về nhà chồng, đây là bổn phận rất lớn của người phụ nữ như mẹ con cách đây 28 năm.

Bố không mong mỏi gì hơn trước khi con trưởng thành. Bố chỉ mong rằng dù bất cứ ở nơi nào, con sẽ gánh một phần trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Đó là nơi tổ ấm hết cuộc đời của con. Nơi này chỉ là nơi sinh ra chốn gửi thân những buổi ban đầu con trưởng thành", người bố ân cần dặn dò con gái.

Nghe cha dặn dò, cô dâu trẻ không kìm được xúc động, vừa nắm chặt tay chú rể vừa lau vội đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Có lẽ đây là lần đầu tiên người cha này thể hiện tình yêu, sự quan tâm với con gái bằng lời nói chứ không phải chỉ là những hành động như mọi khi nữa.

Sau bao nhiêu năm nắm tay con gái, đã đến lúc ông bố gửi gắm cuộc đời con cho một người đàn ông khác, cũng không quên nhắn nhủ: "Khi con trở về với gia đình, bố chỉ mong con dành tặng cho bố, mẹ một nụ cười thật tươi. Đấy là điều khiến bố mẹ cảm thấy mãn nguyện". 

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động, và nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người, đặc biệt là những cô gái sắp rời xa cha mẹ lên xe hoa về nhà chồng. 

"Xem clip này tự nhiên nhớ gia đình ghê. Hôm mình kết hôn bố mẹ cũng xúc động dữ lắm. Bình thường bố chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào, chỉ quan tâm đến con bằng hành động, thế mà hôm đấy cũng rưng rưng muốn khóc", tài khoản H.T. bình luận.

"Mình lấy chồng xa nên một năm chỉ được gặp bố mẹ 1-2 lần thôi. Hôm đám cưới cũng khóc như mưa, lúc tàn tiệc nhà gái lần lượt ra về, mình thấy bố len lén lau đi giọt nước mắt chực trào ra mà buồn không thể tả", tài khoản M.A. cho biết.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ cực nhiệt tình.

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