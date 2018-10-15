Cụ già hôn tạm biệt chú chó nhỏ trên vỉa hè cùng câu chuyện đau lòng khiến người đọc không cầm được nước mắt

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cụ bà ngồi bên vệ đường bán chó, trước mặt là một chữ "BÁN" được viết khổ to trên nền đất thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Đó là những lời cuối cùng bà cụ nói với bé cún trước khi cho bé vào bao để về nhà mới. Vừa cho bé cún vào bao bà vừa khóc, chắc cụ bà tủi thân và buồn lắm khi phải bán nó đi.

''- Con chuẩn bị về với cô ngoan nhé, con hun bà 1 cái đi, về với cô ngoan ngoan''.

''- Bà bán bé bao nhiêu?

- Con cho bà nhiêu cũng được, bà không có tiền chữa bệnh nên mang nó đi bán, mẹ nó sinh hai con, một đứa vừa chết rồi. Mẹ của nó bà cho người ta nuôi. Vì bà nghèo quá lại bệnh nên mang mẹ nó đi cho người khác nuôi rồi'', tâm sự của bà cụ khiến người đọc nghẹn đắng.

Tài khoản Facebook P.P. - chủ nhân mới của bé cún trong hình chia sẻ lên Facebook câu chuyện cảm động và được cư dân mạng chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

Bà cụ bị bệnh nên buộc phải mang chú chó cưng đi bán - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh nhận về hàng ngàn lượt thích và vô số bình luận cảm động từ người dùng mạng.

''Đích thị là 'lão Hạc và cậu Vàng' thời hiện đại đây rồi. Thương cụ bà với em cún quá. Hy vọng em sẽ được người chủ mới hết lòng yêu thương", tài khoản B.T.T. bình luận.

''Biết sắp phải xa cụ bà nên em cún nhìn buồn quá. Đến tận lúc lên xe vẫn ngoái nhìn lại chủ cũ. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai'', tài khoản N.T.M. bày tỏ.

''Mong rằng cụ bà sẽ sớm khỏi bệnh và nhận nuôi lại chó mẹ. Chó con về nhà chủ mới ngoan ngoãn nhé!'', tài khoản P.L. viết.

''Bức ảnh này không chỉ những người nuôi chó mới hiểu mà bất cứ ai cũng xúc động. Không hiểu vì lý do gì người ta nuôi chó, mèo nhưng vẫn ăn thịt chúng'', tài khoản Đ.Đ.A bình luận.

Hiện bức ảnh vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.