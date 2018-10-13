Đi ăn cỗ sợ bị mất túi tôm thơm ngon để phần cho con, ông bố buộc luôn vào lưng quần 'cho chắc '

Nhìn hình ảnh ông bố để phần cho con túi tôm thơm ngon được buộc chắc chắn ở lưng quần, cộng đồng mạng vừa cảm động vừa không nhịn được cười.

Hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông bố đi ăn cỗ nhưng không ăn tôm, bọc lại bằng khăn giấy bỏ vào túi quần để mang về cho con thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thói quen "ăn cỗ chia phần" ở một số vùng miền cũng được bàn tán không ngớt. Hầu hết đều cho rằng đây là tục lệ tốt đẹp và chất chứa cả một bầu trời tuổi thơ của không ít người. Đến tối cùng ngày, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ hình ảnh một ông bố đi ăn cỗ không quên lấy phần cho con một túi tôm thơm ngon. Tuy nhiên, có thể vì sợ uống say sẽ quên hoặc sợ ai lấy mất nên ông bố này buộc luôn túi tôm vào lưng quần...cho chắc. Có lẽ đứa con ở nhà thích ăn tôm nên người đàn ông mới không ăn mà gói đem về. Dân mạng được phen cười không ngớt khi chứng kiến hình ảnh vừa cảm động vừa hài hước này.

Màn ăn cỗ chia phần chắc chắn nhất năm khiến người xem vừa cảm động vừa không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook Nhờ bức ảnh hài hước trên, dân mạng được dịp khoe những kỷ niệm đáng nhớ về tuổi thơ chuyên chờ mẹ đi ăn cỗ để được lấy phần mang về. "Mấy bạn ở thành phố hoặc thế hệ bây giờ sao hiểu được niềm hạnh phúc khi thấy mẹ đi ăn cỗ về mà cầm theo bịch đồ ăn toàn thịt, xôi, giò chả ngon ơi là ngon. Ngày xưa nhà mình nghèo, cả năm chỉ được ăn ngon khi bố mẹ đi ăn cỗ thôi, vậy nên háo hức dữ lắm. Cứ hôm nào biết mẹ đi ăn cỗ là mình sẽ chơi ở đầu ngõ để chờ mẹ về", tài khoản Facebook Minh Hằng bình luận.

Con tôm chiên được bọc giấy ăn trong túi quần người đàn ông khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Facebook "Tôi năm nay đã ngoài 30, đã lập gia đình và sống ở thành phố nên không còn được thấy thói quen ăn cỗ lấy phần nữa. Ngày xưa ở quê thì đây là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Hàng ngày chỉ được ăn cơm độn khoai, độn sắn nên mẹ đi ăn cỗ mang đồ ngon về thì mừng húm. Nhìn hình ảnh ông chú mang tôm về cho con lại nhớ tuổi thơ ghê", tài khoản Facebook Hải Đăng cho biết. "Mình nghĩ đây là thói quen rất tốt. Cỗ ăn không hết có bỏ lại chủ nhà cũng chẳng xử lý hết được. Chi bằng chia ra để mọi người mang về nhà sẽ có ích hơn rất nhiều. Dù bây giờ không còn đói kém như xưa nhưng vẫn nên duy trì thói quen này", tài khoản Facebook Thu Hồng bày tỏ.

Bức ảnh người đàn ông không ăn tôm trong bữa cỗ mà mang về cho con: Kém lịch sự hay hành động chất chứa yêu thương? Bên cạnh những ý kiến cho rằng ăn cỗ chia phần không còn phù hợp với xã hội hiện đại, hầu hết đều ủng hộ hành động chất chứa tình yêu thương gia đình của người đàn ông.

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