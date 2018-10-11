Dở khóc dở cười với combo quà cưới thời 'ông bà anh' của nhóm bạn thân tinh quái

Những món quà cưới thiết thực hệt như thời 'ông bà anh' của hội bạn thân khiến cô dâu chú rể cười ra nước mắt.

Cư dân mạng có lẽ đã quen mắt với những món quà cưới độc lạ, đậm tính lầy lội từ hội bạn thân. Hết mang cả xấp tiền lẻ mừng cưới khiến cô dâu chú rể ngồi đếm mệt nghỉ trong đêm tân hôn, lại mang đồng phục "dép tổ ong" hoặc "trang phục ninja" đến đám cưới khiến quan viên hai họ không thể rời mắt. Trường hợp tặng quà cưới dưới đây lại gây ấn tượng bởi vô cùng thiết thực. Đó chính là nồi niêu, xoong chảo, phích nước và thậm chí cả chày cối. Đây đều là những đồ vật cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng son. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cả tấm chân tình và sự chăm lo siêu chu đáo từ hội bạn thân.

Những món đồ nhôm thời 'ông bà anh' - Ảnh: Facebook Một điều đáng chú ý là những món quà này đều bằng 100% nhôm bóng loáng, giống như đồ vật từ thời "ông bà anh" vậy. Vào những năm 90, số đồ vật này vô cùng quý giá, thế nhưng bây giờ đã là 2018, việc tặng nhau chậu nhôm, ấm nhôm thế này thật "nan giải". Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau sau khi xem được các tấm hình trên. Nhiều người cho rằng đây lại là một trò đùa của đám bạn cô dâu, chú rể vì muốn thật đặc biệt và ý nghĩa trong ngày cưới nên đã gửi tặng những món quà này.

Nhóm bạn thân chụp hình với tân lang, tân nương cùng số quà cưới cực độc - Ảnh: Facebook Theo chủ nhân bức ảnh, chú rể tên Đức Anh (SN 1994) còn cô dâu là Hà Mỹ (SN 1998). Đám cưới vừa diễn ra ngày hôm qua (10/10) tại nhà chú rể ở Nam Định. Người thân cho biết, những người tặng số quà cưới trên là nhóm bạn thân chơi với nhau từ thuở lọt lòng với chú rể.Quà tặng là một bộ nồi bếp bằng nhôm gồm 1 cối, 1 chày, 1 ấm và 3 xoong lớn nhỏ. Nhóm bạn thân tặng quà cưới độc đáo cho chú rể - Ảnh: Facebook 'Tặng quà như vậy với mong muốn cô dâu chú rể gắn bó hạnh phúc cuộc sống no đủ, không phải lo lắng điều gì vì tất cả đã có anh em bạn bè từ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngoài ra cũng mong đem lại nụ cười hạnh phúc trong ngày trọng đại cho cặp đôi', người nhà chú rể tâm sự.

Cô dâu chấm nước mắt 'bất lực' khi nhìn thấy quà cưới trong cốp xe Mercedes sang trọng khiến dân mạng cười ngất ''Siêu nước đun nước nóng khi đẻ, phích dùng để đựng nước nóng, chiếu dùng để ngồi ăn cơm, chậu dùng để rửa mặt khi cô dâu đẻ...'', lời chia sẻ của chủ nhân những món quà cưới khiến dân mạng cười ngất.

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