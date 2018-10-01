Cô dâu chấm nước mắt 'bất lực' khi nhìn thấy quà cưới trong cốp xe Mercedes sang trọng khiến dân mạng cười ngất

Xã hội 01/10/2018 11:53

''Siêu nước đun nước nóng khi đẻ, phích dùng để đựng nước nóng, chiếu dùng để ngồi ăn cơm, chậu dùng để rửa mặt khi cô dâu đẻ...'', lời chia sẻ của chủ nhân những món quà cưới khiến dân mạng cười ngất.

Cư dân mạng có lẽ đã quen mắt với những món quà cưới độc lạ, đậm tính lầy lội từ hội bạn thân. Hết mang cả xấp tiền lẻ mừng cưới khiến cô dâu chú rể ngồi đếm mệt nghỉ trong đêm tân hôn, lại mang đồng phục "dép tổ ong" hoặc "trang phục ninja" đến đám cưới khiến quan viên hai họ không thể rời mắt.

Trường hợp tặng quà cưới dưới đây lại gây ấn tượng bởi vô cùng thiết thực, cô dâu nhận quà cưới xong còn phải đưa tay...chấm nước mắt cũng đủ để cho thấy mức độ gây xúc động lớn thế nào.

Cô dâu chấm nước mắt 'bất lực' khi nhìn thấy quà cưới trong cốp xe Mercedes sang trọng khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 1
Hình ảnh quà cưới 'cười ra nước mắt' thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Hình ảnh chiếc cốp xe Mercedes sang trọng có đầy những món đồ gia đình thắt nơ đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Chủ nhân những món đồ trên là bạn thân của cô dâu. Nhóm bạn này không tặng phong bì mà mua sẵn luôn cho cô dâu cái chiếu hoa, phích nước, chậu và ấm nhôm bóng loáng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cả sự chân tình và chăm lo dành cho bạn.

Còn cô dâu, khi tận tay nhận món quà cưới từ nhóm bạn thân lại sụt sùi nước mắt. Không biết do quá bất ngờ hay do "tức lộn ruột" lũ bạn lắm chiêu đây?

Cô dâu chấm nước mắt 'bất lực' khi nhìn thấy quà cưới trong cốp xe Mercedes sang trọng khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 2

Chiếc cốp xe Mercedes sang trọng chất đầy quà cưới thời 'ông bà anh' khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: Facebook

"Đám cưới của bạn ấy tổ chức tại Nam Sách, Hải Dương. Cô dâu là bạn thân của chúng mình. Mình nghĩ giờ phong bì nó quá bình thường rồi nên tụi mình muốn tặng cô dâu những món quà thiết thực: Vở với bút để ghi phong bì từng người, siêu nước đun nước nóng khi đẻ, phích dùng để đựng nước nóng, chiếu dùng để ngồi ăn cơm, chậu dùng để rửa mặt khi cô dâu đẻ...", lời chia sẻ của nhóm bạn thân cô dâu khiến ai nấy cười chảy nước mắt.

Cô dâu chấm nước mắt 'bất lực' khi nhìn thấy quà cưới trong cốp xe Mercedes sang trọng khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 3

Cô dâu còn phải đưa tay chấm nước mắt, không biết là do xúc động hay đang 'tức lộn ruột' đám bạn ranh ma - Ảnh: Facebook

Cộng đồng mạng cho rằng tặng phong bì đã quá thường, phải tặng những món quà mang phong cách thời "ông bà anh" thế này mới ý nghĩa. 

Hình ảnh một nhóm nam thanh nữ tú, ăn mặc bảnh bao, người thì cầm chiếu cói, người xách phích nhựa, người nâng ấm nhôm bằng cả 2 tay khiến ai nấy không thể nhịn cười. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hàng ngàn người đã không ngại nhấn like, đồng thời gửi lời chúc mừng đến đôi vợ chồng trẻ.

"Tặng quà đúng chất hội bạn thân rồi. Chiếu để gia đình ngồi ăn cơm, còn phích nước và chậu nhôm để dành cho cô dâu...đi đẻ", Hải Anh bình luận.

"Coi hình mà cười muốn xỉu, bó tay luôn. Dù sao cũng phải cảm ơn lũ bạn ranh ma đã tạo ra kỷ niệm khó quên trong đám cưới của mình", Ly Nguyễn bày tỏ.

Cô dâu chấm nước mắt 'bất lực' khi nhìn thấy quà cưới trong cốp xe Mercedes sang trọng khiến dân mạng cười ngất - Ảnh 4
Cô dâu và nhóm bạn thân trong ngày cưới - Ảnh: Facebook

 

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